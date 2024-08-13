سباح أولمبي آخر يمرض بعد سباق بنهر السين في فرنسا

كشف الأيرلندي دانيال ويفن المتوج بميداليتين أولمبيتين -أمس الاثنين- أنه "نقل على وجه السرعة" إلى المستشفى في باريس بسبب خلل في المعدة بعد يومين من مشاركته في ماراثون السباحة في نهر السين.

وكان من المقرر أن يحمل بطل سباق 800 متر حرّة في السباحة والحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر العلم الأيرلندي خلال حفل الختام الأحد، لكنه لم يظهر.

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وشكر ويفن على حسابه في منصة "إكس" أمس كل من تواصل معه، وتابع: "أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم حصولي على فرصة حمل العلم الليلة الماضية".

وأضاف: "نقلت إلى المستشفى لأنني كنت مريضا للغاية بسبب مرض كنت أتلقى العلاج منه، وأشعر بتحسن الآن".

وشارك ويفن في سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة بنهر السين يوم الجمعة الماضي، واحتل المركز الـ18 بزمن قدره ساعة و58 دقيقة.

ولم يربط الأيرلندي مرضه بالمياه، في حين أكدّ المنظمون أن المشاكل الصحية لا ينبغي أن تعزى تلقائيا إلى النهر.

وتمنى منظمو أولمبياد باريس الاثنين "الشفاء العاجل لويفن" لكنهم قالوا إنهم لا يعرفون "أي رابط ثابت بين المرض ونوعية مياه نهر السين".

وقال المنظمون في بيان "إن جودة المياه في يوم سباق الماراثون للرجال اعتبرت "جيدة للغاية" أو "ممتازة" في جميع نقاط الاختبار الأربع وضمن الحدود التي وضعها الاتحاد الدولي للرياضات المائية".

وعانى 3 رياضيين على الأقل من أصل أكثر من 100 مشارك في سباقات ترياثلون للرجال والسيدات في 31 الشهر الماضي، من المرض بعد غطسهم في مياه نهر السين خلال مرحلة السباحة من المنافسات.