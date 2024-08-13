الموسم الكروي السعودي يُفتتح بكأس السوبر دون صفقات كبرى

يفتتح الموسم الجديد لكرة القدم السعودية بإقامة كأس السوبر المحلية بمشاركة الهلال بطل دوري المحترفين والكأس ووصيفه في كلتا البطولتين (النصر) ودون أن تعقد الأندية الكبرى صفقات ضخمة كما حدث الصيف الماضي.

وللمرة الأولى منذ عام 2018 سينطلق الموسم بإقامة كأس السوبر المحلية، بمشاركة 4 فرق، بعدما كانت تلعب منتصف الموسم خلال السنوات الماضية.

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وبدأت الإثارة مبكرا اليوم الثلاثاء بفوز (بطل النسخة الماضية على حساب الاتحاد) على منافسه الأهلي (ثالث الدوري الموسم الماضي) 4-1 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ويوم الأربعاء سيلعب النصر، بقيادة الهداف كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن أول لقب له في السعودية، أمام التعاون رابع الدوري الموسم الماضي.

زعيم.. لا يعرف إلا الفرح 🔝💙 pic.twitter.com/WrdpLXwqUt — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 13, 2024

موسم هادئ

وستخوض الفرق مباريات كأس السوبر المحلية بتشكيلات الموسم الماضي تقريبا، حيث لم تتعاقد مع أي لاعبين جدد فترة الانتقالات الصيفية الحالية على عكس ما حدث العام الماضي عندما أنفقت الفرق السعودية ملايين الدولارات لضم مجموعة من أبرز النجوم مثل نيمار المنضم إلى الهلال وساديو ماني مهاجم النصر.

لكن الفرق السعودية تعيش موسما هادئا في الانتقالات مع اكتفاء النصر بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو.

إعادة الهيمنة

ويتطلع المدرب جورجي خيسوس لإعادة هيمنة الهلال على البطولات المحلية وتكرار ما فعله الموسم الماضي، ولن يجد بداية أفضل من الفوز بكأس السوبر المحلية للتأكيد على قوة فريقه حتى دون التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال خيسوس في مؤتمر صحفي أمس "المسؤولية التي تقع علينا أكبر في الموسم الحالي وسندافع عن جميع البطولات التي حققناها الموسم الماضي".

وسيفتقد الهلال جهود المهاجم مالكوم لعدم تعافيه من الإصابة.

ومن جانبه يبحث المدرب ماتياس يايسله عن لقبه الأول مع الأهلي بعدما قاد الفريق للمركز الثالث الموسم الماضي بعد عودته إلى دوري الأضواء.

وكانت جماهير الأهلي تستهدف الحصول على الكأس الموسم الماضي لكنها تعرضت لخيبة أمل بعد خسارة مفاجئة من أبها في دور الـ16، لتظل خزائن الفريق خالية من الألقاب منذ عام 2016.

بيرين و #الهلال ..

إنجازات عشرة تحققت ..

رعاية ناجحة تمددت .. ولازال للمجد الأزرق بقية .. 💜💙🤍#بيرين_تفرق https://t.co/o0YD9T541M pic.twitter.com/6Nd69jy1tY — مياه بيرين (@Berain_water) August 8, 2024

رونالدو يترقب

توج رونالدو بجائزة هداف الدوري أول موسم كامل يخوضه بالسعودية لكنه لا يزال ينتظر نيل لقبه الأول مع النصر، ويأمل أن تكون بداية نهاية هذا الانتظار عندما يواجه التعاون الذي تقدم على الاتحاد في ترتيب الموسم الماضي لينتزع مقعده بالمربع الذهبي ويبلغ دوري أبطال آسيا 2.

ويستهدف رونالدو مواصلة زيارة شباك منافسه بعدما سجل في مرماه لأول مرة في مباراة الجولة رقم 19 للموسم الماضي، واكتفي بصناعة هدفين في أول مباراتين أمام التعاون.

ولن يختلف وضع لويس كاسترو كثيرا عن رونالدو، ولا يرغب في الشعور بالإحباط مجددا بعد خسارة كل ألقاب الموسم الماضي لصالح الشعور بالإحباط مجددا بعد خسارة كل ألقاب الموسم الماضي لصالح المدرب خيسوس.

لكن طموح كاسترو وفريقه سيصطدم بالمدرب رودولفو أروابارينا المتأهب لانطلاقة رائعة مع التعاون.