السوبر الأوروبي يدشن حقبة مبابي في ريال مدريد

يبحث النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تسجيل انطلاقة قوية بقميص ريال مدريد الإسباني عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى بمواجهة أتالانتا الإيطالي الأربعاء في كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم في وارسو.

ويطمح النادي الملكي الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 القياسية في يونيو/حزيران الماضي أن يصبح أول فريق يتوّج بالسوبر القاري للمرة السادسة.

ويتشارك ريال الرقم القياسي الحالي بـ5 ألقاب مع مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي.

ويدخل نادي العاصمة مواجهة السوبر بعد موسم استثنائي لم يخسر فيه أيا من مبارياته الـ26 الأخيرة (17 فوزا و9 تعادلات)، وعزّز ترسانته بانضمام النجم الغني عن التعريف مبابي القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولا شك أن الأنظار ستكون شاخصة إلى مبابي الذي انضم أخيرا إلى النادي الذي يعشقه منذ طفولته، والذي ارتبط اسمه به على مدى سنوات دون أن يتحقق هدف انتقاله حتى الصيف الحالي.

GOLAZO DE MBAPPÉ EN EL ENTRENAMIENTO DE HOY 😮‍💨 pic.twitter.com/Kn9uuIYJiU — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) August 12, 2024

ويعود مبابي من مشاركة مخيّبة للآمال في كأس أوروبا للمنتخبات حيث خرج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا المتوّجة باللقب، في حين لم يتمكن بطل كأس العالم 2018، مبابي، من تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية من ركلة جزاء في دور المجموعات في مرمى بولندا.

وفي حفل تقديم رسمي استثنائي في سانتياغو برنابيو، توجّه ابن الـ25 عاما إلى جمهور ريال بالإسبانية بطلاقة أمام ناظري والديه المتأثرين بالدموع، ومواطنه نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان الذي لم يخف أبدًا رغبته في جذب الظاهرة الفرنسية إلى ريال مدريد منذ صغره.

Just 2 more days until he joins real Madrid training session♥️ pic.twitter.com/2AcQJJ3SZf — MBAPPE ERA (@mbappe_era10) August 5, 2024

وصرح مبابي قائلا "واو… وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت طوال سنوات باللعب في ريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة. أنا فتى سعيد، سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعبا في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".

ووقّع مبابي المنتقل إلى ريال، ضمن صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، عقدا يمتد 5 مواسم.

المباراة الأولى واللقب الأول

وبات ريال يتسلح بترسانة هجومية متكاملة على رأسها مبابي والبرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو، وخلفهم الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام.

ويمثّل وجود هذه الكوكبة من النجوم تحديا كبيرا للمدرب كارلو أنشيلوتي، إذ بات الفريق يتمتع بتشكيلة مدججة وستكون تشكيلته الأساسية بلا أي منازع الأفضل محليا وأوروبيا وعالميا، وذلك يضع ضغوطا كبيرة ومضاعفة بعد أن حقق فريق العاصمة الإسبانية أهم لقبين الموسم الماضي وهما الدوري والأبطال.

وقال أنشيلوتي عن انضمام مبابي الذي يطمح لتحقيق لقبه الأول مع الفريق من مباراته الرسمية الأولى "سيجلب كيليان جودته، بالإضافة إلى صفائه وسلوكه وتفانيه. سيتعين عليه التكيف مع هذا الفريق، مثل أي شخص آخر. نحن سعداء جدا بوجود مبابي هنا لأنه يتمتع بصفات رائعة، وأنا متأكد من ذلك".

وقال المدرب الإيطالي في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي "نظرًا لشخصيته، فإنه سوف يتأقلم بسرعة".

وأردف "الجميع في ريال مدريد سعيد للغاية بوجوده هنا: الجماهير، والنادي، واللاعبون، وزملاؤه، والمدرب. نحن متأكدون أنه سيقوم بعمل جيد للغاية".

Kylian Mbappé ✨ pic.twitter.com/RcWngBXqtG — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) August 10, 2024

أتالانتا لتحقيق مفاجأة جديدة

ولا شك أن ميرينغي سيكون الفريق الأوفر حظا للخروج منتصرا، لكن سيتعين عليه الحذر أمام أتالانتا بقيادة مدربه جانبييرو غاسبيريني الذي تمكن من وضع حد للسلسلة التاريخية والقياسية لباير ليفركوزن الألماني من دون هزيمة عندما فاز عليه في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 3-0 في 22 مايو/أيار الماضي.

كما أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثالث.

وقال البلجيكي تيبو كورتوا حارس عرين ريال "أتالانتا فريق جيد، يضغطون في كل مكان على أرض الملعب. لعبنا ضدهم قبل بضع سنوات في دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة صعبة (في دور الـ16 خلال موسم 2020-21، 1-0 في الذهاب و3-1 في الإياب).

وتابع " لذلك، نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا سنحاول الفوز بها".

وقال قائد أتالانتا الهولندي مارتن دي رون "ريال مدريد فريق رائع، ولكننا سعداء بكوننا الفريق الأضعف. لقد كان الأمر نفسه ضد ليفركوزن، لذا ربما يكون هذا دورًا جيدًا لنا".