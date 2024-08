السوبر الأوروبي يدشن حقبة مبابي في ريال مدريد

يبحث النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تسجيل انطلاقة قوية بقميص ريال مدريد الإسباني عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى بمواجهة أتالانتا الإيطالي الأربعاء في كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم في وارسو.

ويطمح النادي الملكي الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 القياسية في يونيو/حزيران الماضي أن يصبح أول فريق يتوّج بالسوبر القاري للمرة السادسة.

ويتشارك ريال الرقم القياسي الحالي بـ5 ألقاب مع مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي.

ويدخل نادي العاصمة مواجهة السوبر بعد موسم استثنائي لم يخسر فيه أيا من مبارياته الـ26 الأخيرة (17 فوزا و9 تعادلات)، وعزّز ترسانته بانضمام النجم الغني عن التعريف مبابي القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولا شك أن الأنظار ستكون شاخصة إلى مبابي الذي انضم أخيرا إلى النادي الذي يعشقه منذ طفولته، والذي ارتبط اسمه به على مدى سنوات دون أن يتحقق هدف انتقاله حتى الصيف الحالي.

ويعود مبابي من مشاركة مخيّبة للآمال في كأس أوروبا للمنتخبات حيث خرج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا المتوّجة باللقب، في حين لم يتمكن بطل كأس العالم 2018، مبابي، من تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية من ركلة جزاء في دور المجموعات في مرمى بولندا.

وفي حفل تقديم رسمي استثنائي في سانتياغو برنابيو، توجّه ابن الـ25 عاما إلى جمهور ريال بالإسبانية بطلاقة أمام ناظري والديه المتأثرين بالدموع، ومواطنه نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان الذي لم يخف أبدًا رغبته في جذب الظاهرة الفرنسية إلى ريال مدريد منذ صغره.

