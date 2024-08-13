الأكبر بالتاريخ.. الأهلي السعودي يتقدم بعرض لضم فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي الأهلي السعودي قدم عرضا ضخما للتعاقد مع نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي لكرة القدم فينيسيوس جونيور الذي يبدو أنه منفتح على الصفقة.

وتواصل مسؤولون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع فينيسيوس (24 عامًا) للاستفسار عن رغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي بعقد مدته 5 سنوات بقيمة حوالي 200 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت.

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ويتضمن العرض أيضا عقدا منفصلا مدته 10 سنوات ليصبح سفيرا لكأس العالم 2034، وهي البطولة المقرر إقامتها في المملكة، ولكن هذه البنود المالية والأرقام لم تتم مناقشتها بعد.

ورغم أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن، فإن فينيسيوس لم يستبعد هذه الخطوة وأعطى موافقته لصندوق الاستثمارات العامة بالتواصل مع ريال مدريد.

اتصالات

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الأهلي تواصل بالفعل مع النادي الملكي للاستفسار عن إمكانية انتقال الدولي البرازيلي وأن الريال يتمسك بشرطه الجزائي البالغ مليار يورو.

وسيكون هذا المبلغ راتب اللاعب على مدار 5 سنوات، خاصة أن النجم البرازيلي يفكر بهذا العرض الضخم الذي سيجعله أغلى رياضي في التاريخ.

❗️Breakdown of Vinicius Junior's proposed salary from Saudi Arabia. — @OneFootball pic.twitter.com/Oo8Wr2Du1f — Madrid Universal (@MadridUniversal) August 13, 2024

وكشفت الصحيفة أن الأهلي عرض بالفعل على النادي الملكي مبلغاً مقابل فينيسيوس أعلى من قيمته السوقية النظرية، وهي نحو 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن يقدم خلال الأيام المقبلة عرضاً رسمياً لإدارة ريال مدريد.

وهذا الراتب أكبر بنحو 20 مرة من الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في ريال مدريد والذي يرتبط معه بعقد سار حتى 2027 وشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

ويرغب النادي السعودي في انضمام اللاعب هذا الصيف، رغم أنه لا يستبعد الحفاظ على هذا العرض مع مرور الوقت حتى ينضم اللاعب لاحقاً بحسب ماركا.

ولا ترى مصادر قريبة أنه من المحتمل أن يصل النادي السعودي إلى هذا الرقم، والذي سيكون إلى حد بعيد أكبر مبلغ يتم إنفاقه على صفقة انتقال في تاريخ الرياضة العالمية.

ويعد فينيسيوس، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027 بعد تمديده عام 2022، من المنافسين على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد مساعدته ريال مدريد على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو من نادي فلامنغو البرازيلي عام 2018.

وسجل اللاعب 93 هدفا في 263 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين بقميص الريال.