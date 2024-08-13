"إنذار وتحذير وسخيف وكارثي".. كلمات أطلقت على أداء برشلونة ضد موناكو

يواجه الألماني هانسي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني، الكثير من الضغوط في منصبه الجديد، لا سيما عقب خسارة الفريق الكتالوني القاسية بثلاثية نظيفة أمام ضيفه موناكو الفرنسي وديا -أمس الاثنين- والتي وصفتها وسائل إعلام إسبانية بأنها "جرس إنذار".

وكتبت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "هذا أول جرس إنذار". بينما كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" كلمة "أفيسو"، والتي تعني "تحذير"؛ بأحرف كبيرة على صفحتها الأولى.

من جانبها، وصفت مجلة "دون بالون" أداء برشلونة بأنه "سخيف"، بينما ذكرت صحيفة "آس"، التي تصدر في مدريد، أن الفريق قدم "عرضا كارثيا".

ورغم ذلك، ظل فليك متفائلا بشأن مستقبل برشلونة، حيث أكد عقب اللقاء أنه مقتنع بأن فريقه سيقدم أداء أفضل في أول مباراة له في الموسم الجديد بالدوري الإسباني أمام بلنسية السبت المقبل.

وقال مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق إن أسلوب الضغط والتمرير لم ينجح ضد موناكو، من بين أمور أخرى. مشددا على أن لاعبيه كانوا غير واثقين من أنفسهم وارتكبوا أيضا الكثير من الهفوات الفردية.

واستضاف برشلونة فريق موناكو ببطولة كأس "خوان غامبر" الودية، التي سميت على اسم مؤسس النادي وتقام كل عام.