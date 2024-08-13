أبطال آسيا للنخبة.. الغرافة القطري يحجز مقعده بدور المجموعات

حجز الغرافة القطري مقعده في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلّبه على شباب الأهلي الإماراتي 1-0 اليوم الثلاثاء في ملعب "البيت" بالعاصمة الدوحة، ضمن الدور التمهيدي الثاني.

وسجل لاعب الوسط الدولي التونسي ساسي فرجاني الهدف الوحيد في الدقيقة 50.

ولحق الغرافة بمواطنيه السد والريان.

ومن المقرر إجراء القرعة في 16 أغسطس/آب الجاري.

ويشارك في المسابقة المستحدثة 24 فريقاً، 12 في كل من مجموعتي الغرب والشرق. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

الفهود إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة#دوري_أبطال_آسيا_النخبة | #الغرافة Al Gharafa qualified to group stage #ACLElite pic.twitter.com/5I4RtlBsCR — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) August 13, 2024

وحلّ دوري أبطال آسيا للنخبة مكان المسابقة القارية السابقة (دوري أبطال آسيا) التي تُوّج العين الإماراتي بنسختها الأخيرة.

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في السعودية، على أن يحصل البطل على 12 مليون دولار.

الغرافة الأفضل

كان الغرافة الطرف الأفضل مطلع المباراة، مهدداً مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، بدأها المهاجم الدولي الإسباني خوسيلو بضربةٍ رأسيةٍ ردّتها العارضة، وتبعتها تسديدتان من جمال محمد والروماني كومان تصدّى لهما حارس شباب الأهلي حسن حمزة (6).

وحاول الفريق الإماراتي الردّ، لكنّه واجه دفاعاً قطرياً منظّماً، نجح في إفساد العديد من المحاولات، وجاءت الفرصة الأبرز عن طريق يحيى الغساني الذي توغل في المنطقة وسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (43).

وفرض الغرافة أفضليّة بداية الشوط الثاني عبر محاولات متتالية، بدأها الأوروغوياني فابريسيو دياس بتسديدة قوية أبعدها الحارس الإماراتي إلى ركنية (48) تلتها رأسية من الكوري الجنوبي جانغ هيون مرّت بمحاذاة القائم (49).

وتواصلت أفضلية أصحاب الأرض، وخطف التونسي ساسي هدفاً برأسية بعد عرضية من جمال محمد سكنت الشباك (50).

وحاول شباب الأهلي الردّ عبر البرازيلي ريكلمي هرنانديز الذي سدّد كرة قوية بعد هجمة سريعة مرت فوق العارضة (57).