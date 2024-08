تقارير إعلامية: فرق أوروبية ترغب بضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال

تتحدث تقارير إعلامية أوروبية وصحفيون متخصصون في انتقالات اللاعبين أن فرقا أوروبية عدة مهتمة بضم النجم السعودي سعود عبد الحميد حتى إنها أرسلت عروضا لضم اللاعب.

ونشر الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين رودي غاليتين أن من بين الفرق المهتمة بالدولي السعودي فريقين هما روما الإيطالي وستاد ريمس الفرنسي.

وزعم أن روما يبحث عن ظهير أيمن وقدم "عرضا جدّيا" لنادي الهلال لضم اللاعب الذي يريد الرحيل عن "زعيم آسيا" ويبدأ بمغامرة كروية جديدة في أوروبا.

🚨➕ More on Saud #Abdulhamid exclusive: days ago, #StadeDeReims sent a €2m offer for him, immediately rejected by #AlHilal.

💰 The 🇫🇷 club is ready to bid again, with a proposal set at €3m + a % of future sale.

⏳ Important days are expected for the 🇸🇦 RB. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/7CgFBwLdQr pic.twitter.com/xDtbpkpD1l

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 12, 2024