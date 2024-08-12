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تقارير إعلامية: فرق أوروبية ترغب بضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال

الأيام القادمة ستكون حاسمة في مستقبل سعود عبد الحميد البالغ من العمر 25 عاما (غيتي)
12/8/2024-|آخر تحديث: 12/8/202404:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تتحدث تقارير إعلامية أوروبية وصحفيون متخصصون في انتقالات اللاعبين أن فرقا أوروبية عدة مهتمة بضم النجم السعودي سعود عبد الحميد حتى إنها أرسلت عروضا لضم اللاعب.

ونشر الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين رودي غاليتين أن من بين الفرق المهتمة بالدولي السعودي فريقين هما روما الإيطالي وستاد ريمس الفرنسي.

وزعم أن روما يبحث عن ظهير أيمن وقدم "عرضا جدّيا" لنادي الهلال لضم اللاعب الذي يريد الرحيل عن "زعيم آسيا" ويبدأ بمغامرة كروية جديدة في أوروبا.

وفي تغريدة ثانية، كشف غاليتين أن فريق ريمس قدم أيضا عرضا للهلال الذي رفضه بسرعة.

وفي تفاصيل العرض -بحسب غاليتين- أن أول مبلغ قُدّم كان مليوني يورو، وبعد الرفض السريع من النادي السعودي أبدى الفريق الفرنسي استعداده لرفع المبلغ إلى 3 ملايين يورو مع نسبة من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

ويضيف الصحفي الإيطالي أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في مستقبل ومسيرة اللاعب البالغ 25 عاما.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي