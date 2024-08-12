موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

يلتقي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، مع أتلانتا بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر الأوروبي 2024 على الملعب الوطني في وارسو ببولندا.

ويسعى ريال مدريد إلى الحصول على لقب كأس السوبر للمرة السادسة، في حين يتطلع أتلانتا بقيادة المدرب الإيطالي جيان بييرو غاسبريني إلى كتابة التاريخ بتحقيقه الكأس للمرة الأولى.

ستكون مواجهة الملكي بمثابة اختبار حقيقي لفريق جيان بييرو غاسبريني قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث سيواجه هجوما قويا من الملكي.

ويتوقع المشاركة الأولى للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، الذي زيّن قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي الموسعة للمباراة المقبلة.

ولن يشارك المهاجم جيانلوكا سكاماكا بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة ودية قبل بداية الموسم، ستزيد الضغوط على قائد الهجوم أديمولا لوكمان.

وكان ريال مدريد فاز في نهائي دوري الأبطال على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في حين تغلب أتلانتا على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة في نهائي يوروباليغ.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا والقنوات الناقلة

يلعب ريال مدريد ضد أتلانتا في كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري على الملعب الوطني في وارسو ببولندا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس" القطرية البث المباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

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beIN Sports HD 1 English

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كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحدث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

كورتوا؛ كارفاخال، ميليتاو، روديغر، ميندي؛ فالفيردي، تشواميني، مودريتش؛ بيلينغهام، مبابي، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة أتلانتا المتوقعة

موسو؛ جيمسيتي، هين، كولاسيناك؛ زاباكوستا، إيدرسون، دي رون، روجيري؛ دي كيتيلاير، ريتيجوي، لوكمان.

حكم المباراة

الحكم السويسري ساندرو شيرير يدير مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا في كأس السوبر الأوروبي.