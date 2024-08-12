مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى

انتهى انتظار عشاق الدوريات الأوروبية لكرة القدم، وباتت مواعيد انطلاق هذه البطولات قاب قوسين، وكان الموسم في إنجلترا انطلق بفوز مانشستر سيتي بلقب "درع المجتمع"، وتدشن البطولات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بكرة القدم (يويفا) بمواجهة ريال مدريد أتالانتا في السوبر الأوروبي بعد غد الأربعاء.

وهذه مواعيد انطلاق البطولات الأوروبية الخمس الكبرى:

الدوري الإنجليزي: 16 أغسطس/آب، المباراة الأولى بين مانشستر يونايتد x فولهام.

16 أغسطس/آب، المباراة الأولى بين مانشستر يونايتد x فولهام. الدوري الإسباني: 15 أغسطس/آب، المباراتان الأوليان في البطولة: أتلتيك بلباو x خيتافي، ريال بيتيس x جيرونا.

15 أغسطس/آب، المباراتان الأوليان في البطولة: أتلتيك بلباو x خيتافي، ريال بيتيس x جيرونا. الدوري الإيطالي: 17 أغسطس/آب، 4 مباريات في اليوم الافتتاحي للكالتشيو: بارما x فيورنتينا، جنوى x إنتر ميلان، ميلان x تورينو، إمبولي x مونزا.

17 أغسطس/آب، 4 مباريات في اليوم الافتتاحي للكالتشيو: بارما x فيورنتينا، جنوى x إنتر ميلان، ميلان x تورينو، إمبولي x مونزا. الدوري الألماني: 23 أغسطس/آب، المباراة الأولى: بوروسيا مونشنغلادباخ x باير ليفركوزون.

23 أغسطس/آب، المباراة الأولى: بوروسيا مونشنغلادباخ x باير ليفركوزون. الدوري الفرنسي: 16 أغسطس/آب، المباراة الأولى: لوهافر x باريس سان جيرمان.

مواعيد بطولات الاتحاد الأوروبي: