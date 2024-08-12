مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى
12/8/2024-|آخر تحديث: 12/8/202401:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)
انتهى انتظار عشاق الدوريات الأوروبية لكرة القدم، وباتت مواعيد انطلاق هذه البطولات قاب قوسين، وكان الموسم في إنجلترا انطلق بفوز مانشستر سيتي بلقب "درع المجتمع"، وتدشن البطولات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بكرة القدم (يويفا) بمواجهة ريال مدريد أتالانتا في السوبر الأوروبي بعد غد الأربعاء.
وهذه مواعيد انطلاق البطولات الأوروبية الخمس الكبرى:
- الدوري الإنجليزي: 16 أغسطس/آب، المباراة الأولى بين مانشستر يونايتد x فولهام.
- الدوري الإسباني: 15 أغسطس/آب، المباراتان الأوليان في البطولة: أتلتيك بلباو x خيتافي، ريال بيتيس x جيرونا.
- الدوري الإيطالي: 17 أغسطس/آب، 4 مباريات في اليوم الافتتاحي للكالتشيو: بارما x فيورنتينا، جنوى x إنتر ميلان، ميلان x تورينو، إمبولي x مونزا.
- الدوري الألماني: 23 أغسطس/آب، المباراة الأولى: بوروسيا مونشنغلادباخ x باير ليفركوزون.
- الدوري الفرنسي: 16 أغسطس/آب، المباراة الأولى: لوهافر x باريس سان جيرمان.
مواعيد بطولات الاتحاد الأوروبي:
- دوري أبطال أوروبا: البطولة بدأت بتصفيات تكشف عن أسماء الفرق الأربعة التي تلتحق بالفرق الـ32 التي تخوض غمار البطولة بنظامها الجديدة، وسيكشف عن الفرق جميعها في 28 أغسطس/آب الجاري، وستنطلق البطولة فعليا في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.
- الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ): ستنطلق البطولة في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.
- دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ): ستنطلق البطولة في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
المصدر : الجزيرة