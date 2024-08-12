لماذا ارتدت البطلة الأولمبية سيفان حسن الحجاب خلال تتويجها بذهبية الماراثون؟

كان لافتا ارتداء البطلة الأولمبية الهولندية سيفان حسن للحجاب خلال تتويجها بذهبية سباق الماراثون -أمس الأحد- في اليوم الأخير من أولمبياد باريس، معوّضة الاكتفاء ببرونزيتي سباقي 5 و10 آلاف متر.

وبمراجعة بسيطة لصور البطلة المتحدرة من أصل إثيوبي على حسابها الرسمي في إنستغرام وبالوكالات، تؤكد أنها ليست محجبة بل خاضت السباق دون أن ترتدي الحجاب وحتى أنها خاضت السباق من دون أن ترتدي أي غطاء للرأس، ولكن لماذا ارتدت الحجاب؟

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ملخص حفل ختام أولمبياد باريس 2024 list 2 of 2 برشلونة يعتمد على لامين جمال للتغلب على ريال مدريد واستعادة لقب الليغا end of list

وتحدث ناشطون ومدونون على مواقع التواصل أن سيفان أرادت توجيه رسالة احتجاج للمنظمين على منع الحجاب والتضييق على المحجبات، ونجحت في أن تحول صورتها آخر يوم وآخر ميدالية ذهبية توزع في البطولة إلى أيقونة، وانتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل وتناقلتها الوكالات العالمية.

وكانت البطلة الهولندية سجلت رقماً قياسياً أولمبياً قدره 2:22:55 ساعة في طريقها إلى الذهبية، متقدمة بفارق 3 ثوان فقط على الإثيوبية تيغست أسيفا، و15 ثانية على الكينية هيلين أوبيري التي نالت البرونزية.

وهذه المرّة الأولى التي تخوض فيها سيفان سباق الماراثون في الألعاب الأولمبية، لكن سبق لها إحراز لقبين كبيرين العام الماضي حين خرجت منتصرة من أول مشاركة لها بسباق 42 كيلومترا في ماراثون لندن، ثم بعدها بسباق شيكاغو.

BRUTAL lo de la holandesa Sifan Hassan. Corrió los 5000 metros, 10000 metros y el maratón en 6 días, ¡y ganó dos bronces y un oro! Además, rompió el récord olímpico en la prueba reina. Señoras y señores, la atleta de los JJOO 🤯🔥 pic.twitter.com/TIqILjHh8j — Martín del Palacio (@martindelp) August 11, 2024

ورفعت الهولندية رصيدها الإجمالي من الميداليات الأولمبية إلى نصف درزن (6 ميداليات) بعد ذهبيتي 5 آلاف و10 آلاف متر وبرونزية 1500 متر في طوكيو، ثم برونزيتي 5 و10 آلاف متر بالعاصمة الفرنسية.

وأصبحت أول عداءة في التاريخ تحقق الميدالية الذهبية في سباق المسافات الطويلة والمتوسطة والماراثون.

وعادلت العداءة الإثيوبية الأصل ما حققته قبل 3 أعوام بالعاصمة اليابانية حين أحرزت 3 ميداليات، وأصابت في رهان التخلي عن سباق 1500 متر لصالح الماراثون بعدما اعتبرته سابقاً خطوة في المجهول.

وفي طوكيو، عوّضت سيفان -التي وصلت إلى هولندا بعمر الـ15 من إثيوبيا لاجئة- سقوطاً درامياً في 1500 متر حصدت خلاله البرونزية، قبل أن تعود بقوة وتحقق ثنائية رائعة في 5 آلاف متر و10 آلاف متر.

وأثار طموحها في باريس إعجاب نجم السباقات الأميركي السابق مايكل جونسون "بالنسبة لأي شخص آخر هذا جنوني". وتابع "لا أعتقد أن هناك أي عداء يستمتع بالسباقات أكثر من سيفان حسن".

لكن في النهاية لم تتمكن سيفان من أن تصبح أوّل امرأة تحرز ذهبية في 5 و10 آلاف م والماراثون، في إنجاز حققه التشيكوسلوفاكي إميل زاتوبيك في هلسنكي عام 1952.