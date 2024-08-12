بينهم فرنسي وبرازيلي.. 6 مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ

اختار أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا القائمة المختصرة المكونة من 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وسيتم الكشف عن الفائز في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين يوم 20 أغسطس/آب الجاري في دار الأوبرا في مانشستر بإنجلترا.

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وضمت القائمة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والإنجليزي كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، والفرنسي مايكل أوليز (كريستال بالاس)، والإنجليزي كول بالمر (تشلسي)، والبرازيلي جواو بيدر (برايتون وهوف ألبيون)، والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال).

يتنافس ساكا على لقب أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي بعد فوزه بالجائزة العام الماضي، وأسهم نجم أرسنال بـ16 هدفًا و9 تمريرات حاسمة من الجناح خلال الموسم.

📸 2023 memories: featuring PFA Young Player of the Year Bukayo Saka. #PFAawards 🏆 pic.twitter.com/38lcfsu7NJ — Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024

وبعد موسم مميز مع تشلسي، يعد بالمر البالغ 22 عاما أحد المرشحين للظفر بالجائزة، إذ سجل 22 هدفًا و11 تمريرة حاسمة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

PFA Young Player of the Year. 🏆



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️

#PFAawards pic.twitter.com/bU5tOTgKIy — Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024

كما نال كوبي ماينو تقدير زملائه بفضل موسمه الرائع مع مانشستر يونايتد. واختتم الموسم المحلي بهدف الفوز على جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وحل زميل ماينو في الفريق أليخاندرو غارناتشو أيضًا في المراكز الستة الأولى بعد موسم آخر مثير للإعجاب مع الشياطين الحمر شهد تسجيل الأرجنتيني لعشرات الأهداف في جميع المسابقات.

كما تضم القائمة جواو بيدرو لاعب برايتون آند هوف ألبيون، والذي قدم المهاجم متعدد المهارات موسما رائعا سجل خلاله 20 هدفًا في جميع المسابقات.

ويبدو الفرنسي أوليز المرشح الأبرز للجائزة بعد تقديمه موسما جيدا مع كريستال بالاس، وسجل لاعب الوسط 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 19 مباراة.