بينهم فرنسي وبرازيلي.. 6 مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ

اختار أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا القائمة المختصرة المكونة من 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وسيتم الكشف عن الفائز في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين يوم 20 أغسطس/آب الجاري في دار الأوبرا في مانشستر بإنجلترا.

وضمت القائمة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والإنجليزي كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، والفرنسي مايكل أوليز (كريستال بالاس)، والإنجليزي كول بالمر (تشلسي)، والبرازيلي جواو بيدر (برايتون وهوف ألبيون)، والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال).

يتنافس ساكا على لقب أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي بعد فوزه بالجائزة العام الماضي، وأسهم نجم أرسنال بـ16 هدفًا و9 تمريرات حاسمة من الجناح خلال الموسم.

وبعد موسم مميز مع تشلسي، يعد بالمر البالغ 22 عاما أحد المرشحين للظفر بالجائزة، إذ سجل 22 هدفًا و11 تمريرة حاسمة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

