"العنكبوت" ألفاريز ينضم رسميا إلى أتلتيكو مدريد

أتم نادي أتلتيكو مدريد اليوم الاثنين إجراءت تعاقده رسمياً مع جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن النادي الإسباني أن الدولي الأرجنتيني وقع على عقد لمدة 6 مواسم حتى 2030، ليصبح بذلك ثاني أغلى صفقة في تاريخ الروخي بلانكوس بعد البرتغالي جواو فيليكس.

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ونشر النادي تغريدة في حسابه على منصة إكس تضمنت صورة عنكبوت، في إشارة إلى كنية اللاعب ألفاريز.

ونقل موقع مانشستر سيتي عن ألفاريز قوله: اليوم، أقول وداعا لهذا النادي المدهش بكثير من المشاعر سيحظى دائما "بمكانة خاصة" في قلبي.

أرحــــــــب! 👋😍 العنكبوت، جوليان ألفاريز ينضم لكتيبة الروخيبلانكوس 🔴⚪️ pic.twitter.com/Vf9gBDrTuC — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 12, 2024

وتابع اللاعب البالغ 24 عاما "أمضيت سنتين رائعتين فعلا. خلال هذه الفترة نضجت وتعلمت الكثير بوصفي لاعبا وشخصا".

وكان المهاجم انتقل إلى سيتي قبل عامين قادما من ريفر بلايت الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو.

وحقق ألفاريز نجاحات كبيرة في موسمه الأول 2022-2023 مع مانشستر سيتي، إذ سجل 36 هدفا في 106 مباريات، وفاز بالثلاثية في موسمه الأول، بالإضافة إلى كأس العالم 2022 في منتصف الموسم مع الأرجنتين ولقب الدوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتواجه أتلتيكو مدريد مع فياريال يوم 19 أغسطس/آب الحالي في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الإسباني 2024-2025.