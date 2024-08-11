ريال مدريد البطل مطارد من الجميع في موسم مبابي الأول

يبدو جليا أن ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي لم تكن كافية لإرضاء العملاق ريال مدريد الذي رحب بانضمام قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي إلى فريق زاخر بالنجوم بالفعل، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى موسم آخر حافل بالألقاب.

واستعاد مدريد تحت القيادة الرزينة للمدرب الإيطالي العبقري كارلو أنشيلوتي لقب الدوري الإسباني من غريمه اللدود برشلونة بعدما فرض هيمنته على الموسم وعزز رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا محرزا اللقب الـ15 في مسيرته والسادس في آخر 11 موسما.

ويبدو ريال مدريد أقوى هذا العام في ظل استعداده لبدء موسمه في وارسو يوم الأربعاء المقبل بمباراته في كأس السوبر الأوروبية أمام أتلانتا الإيطالي الفائز بالدوري الأوروبي.

وانضم مبابي (25 عاما) إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد مدته 5 سنوات في يونيو/حزيران الماضي منهيا قصة انتقال طويلة استمرت سنوات.

وفاز مبابي بـ6 ألقاب في الدوري الفرنسي و4 نسخ في كأس فرنسا مع باريس سان جيرمان وأصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 256 هدفا خلال 7 سنوات قضاها معه لكنه أخفق في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع النادي أو إحراز جائزة الكرة الذهبية.

ويبدو أن تعطش مبابي لتحقيق المجد يتطابق تماما مع هوس ريال مدريد بالتميز، في حين أن سعي أنشيلوتي الدؤوب لذلك التميز يعني أن الحماس لن يفتر.

وبخبرة متميزة قاد أنشيلوتي، أنجح مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بتحقيقه 5 ألقاب، ريال مدريد للحفاظ على معايير عالية رغم تعرضه الدائم للضغوط.

وحافظ المدرب الإيطالي على قوة وتفوق ريال مدريد حتى بعد رحيل نجوم الفريق كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ومارسيلو وكريم بنزيمة وكاسيميرو، ويواجه حاليا تحديا آخر يتمثل في البحث عن بديل للاعب خط الوسط الألماني توني كروس الذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي.

وأكبر مشكلة يواجهها أنشيلوتي هي من يتعين استبعاده من التشكيلة الأساسية.

ومن حيث الخبرة يمكنه الاعتماد على داني كاربخال ولوكا مودريتش وأنطونيو روديغر وتيبو كورتوا.

وعلى الجانب الآخر، هناك مواهب صاعدة واعدة مثل لاعب خط الوسط التركي أردا غولر (19 عاما) والنجم الواعد إندريك (18 عاما).

ويتصدر الجناح البرازيلي السريع فينيسيوس جونيور والخبير الإنجليزي جود بلينغهام نجوم الفريق في ثوبه الجديد، كما أن رودريغو وإبراهيم دياز وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وإيدر ميليتاو وفيديريكو فالفيردي في قمة مستواهم أيضا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بعد فوز فريقه 2-1 على تشلسي الإنجليزي في مباراة ودية، استعدادا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي "لدينا فريق موهوب جدا ويتمتع بعقلية تنافسية جدا".

وأضاف أن "المنافسة داخل الفريق هي شيء يساعد الجميع على أن يكونوا أكثر تركيزا. هذه التنافسية أمر إيجابي جدا بالنسبة لنا".

ويبدأ ريال مدريد سعيه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإسباني إلى 37 لقبا يوم 18 أغسطس/آب في ملعب مايوركا.