برشلونة يعتمد على لامين جمال للتغلب على ريال مدريد واستعادة لقب الليغا

يأمل فريق برشلونة أن يرفع الصعود المذهل لنجمه الواعد لامين جمال مستوى فريق شاب موهوب تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، وأن يساعد في استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد الزاخر بالنجوم.

أكمل جمال عامه الـ17 قبل يوم واحد من فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 في برلين الشهر الماضي، وأثار الجناح المذهل الرعب في دفاعات المنافسين طوال البطولة وأذكى الآمال في مستقبل أكثر إشراقا لبرشلونة المتعثر.

وكان موسم برشلونة الماضي مليئا بالاضطرابات، إذ احتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف ريال مدريد بطل الدوري المحلي، وأقال أسطورة النادي تشافي هيرنانديز من منصبه بطريقة مثيرة للجدل.

ثم عيّن النادي فليك (59 عاما) مدربا جديدا، وكلف مدرب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق بتحقيق أفضل استفادة من فريق يضم مزيجا من المواهب الشابة المثيرة للحماس والمخضرمين القدامى مثل روبرت ليفاندوفسكي وإيلكاي غوندوغان.

ويتعين على فليك -الذي ابتعد عن التدريب منذ إقالته من منتخب ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2023- إعادة إحياء الفريق الذي لم يحقق أي لقب في موسم تشافي الأخير.

التغلب على ريال مدريد

وأمام فليك مهمة ضخمة للتغلب على ريال مدريد الذي ضم قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي إلى فريق يزخر بالفعل بنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.

وأجبرت مشكلات مالية عميقة برشلونة على التفكير بطريقة مبتكرة من أجل الحفاظ على قدرته التنافسية في حدود قيود قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، لكنه أنهى إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم داني أولمو قادما من نادي لايبزيغ الألماني الأسبوع الماضي.

🔥 داني أولمو في أول حصة تدريبية له بقميص برشلونة 💙❤️ pic.twitter.com/ITMyHHzgLb — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 10, 2024

وإلى جانب جمال لعب أولمو -الذي يتحرك بحرية في الملعب- دورا أساسيا في فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024، وأصبح أحد هدافيها برصيد 3 أهداف وبات أحد 6 لاعبين من إسبانيا في فريق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبطولة.

وكان لاعبو برشلونة الشباب أيضا عاملا أساسيا في نجاح إسبانيا في أولمبياد باريس، إذ ساهم المدافع الشاب باو كوبارسي ولاعب الوسط المهاجم فيرمين لوبيز في إحراز الفريق الميدالية الذهبية.

وأنهى لوبيز البطولة الأولمبية برصيد 6 أهداف، بينها اثنان في الفوز 5-3 على فرنسا في المباراة النهائية.

وبإمكان النجوم الصاعدين الآخرين مثل بيدري وغافي التألق أيضا تحت قيادة فليك، في حين ستتيح قيادة غوندوغان وثبات ليفاندوفسكي ويدا حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن الأمينتان بعض الخبرة التي يحتاجها الفريق بشدة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي "أعلم مدى صعوبة هذه الوظيفة، برشلونة نادٍ رائع واستمتعت بكل ثانية من العمل هنا، كان الاستقبال لا يصدق، أعتقد بأمانة أننا نسير على الطريق الصحيح، وأريد أن نستمتع معا".

ويستهل برشلونة مسيرته في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل بمواجهة فالنسيا.