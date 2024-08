الفرق الأكثر تحقيقا للانتصارات بموسم واحد في البريميرليغ

يعتقد على نطاق واسع أن لقب الدوري ليس سباقا سريعا، بل هو ماراثون. وأظهرت العديد من الأمثلة ذلك بالفعل، إذ إن النجاح في المرحلة الأولى من الموسم نادرا ما يكون ضمانا لإنهاء البطولة في الصدارة، لأن ذلك يتحقق غالبا من خلال سباق متسق.

تبدو هذه القاعدة أكثر صدقا عندما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف بأنه أقوى دوري في كرة القدم العالمية.

ويتطلب الظفر بلقب البريميرليغ أداء ثابتا طوال الموسم بأكمله، وليس مجرد بداية أو نهاية قوية.

كانت أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي الأكثر هيمنة على الدوري الممتاز في السنوات الأخيرة، وفاز سيتي بأكبر عدد من المباريات في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

Most wins in a premier league season: Manchester City won 32 games in both the 2017/18 and 2018/19 seasons, the highest number of wins in a single Premier League Campaign pic.twitter.com/knTEQwjZyF

— The Last Cityzen (@TheLastCityzen) May 27, 2024