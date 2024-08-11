رياضة|بطولات عالمية|المملكة المتحدة

الفرق الأكثر تحقيقا للانتصارات بموسم واحد في البريميرليغ

BRIGHTON, ENGLAND - MAY 12: Manchester City pose with the Premier League trophy after the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Manchester City at American Express Community Stadium on May 12, 2019 in Brighton, United Kingdom. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
في موسم 2018-2019 فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز محققا 32 انتصارا (غيتي)
11/8/2024-|آخر تحديث: 11/8/202412:51 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

يعتقد على نطاق واسع أن لقب الدوري ليس سباقا سريعا، بل هو ماراثون. وأظهرت العديد من الأمثلة ذلك بالفعل، إذ إن النجاح في المرحلة الأولى من الموسم نادرا ما يكون ضمانا لإنهاء البطولة في الصدارة، لأن ذلك يتحقق غالبا من خلال سباق متسق.

تبدو هذه القاعدة أكثر صدقا عندما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف بأنه أقوى دوري في كرة القدم العالمية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويتطلب الظفر بلقب البريميرليغ أداء ثابتا طوال الموسم بأكمله، وليس مجرد بداية أو نهاية قوية.

كانت أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي الأكثر هيمنة على الدوري الممتاز في السنوات الأخيرة، وفاز سيتي بأكبر عدد من المباريات في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

وهذه قائمة الفرق العشرة الأكثر تحقيقا للانتصارات في موسم واحد بالبريميرليغ:

1-مانشستر سيتي: 32 انتصارا (موسم 2017-2018).

2-ليفربول: 32 انتصارا (موسم 2019-2020).

3-مانشستر سيتي: 32 انتصارا (موسم 2018-2019).

4-ليفربول: 30 انتصارا (موسم 2018-2019).

5-تشلسي: 30 انتصارا (موسم 2016-2017).

6-مانشستر سيتي: 29 انتصارا (موسم 2021-2022).

7-تشلسي: 29 انتصارا (موسم 2005-2006).

8-تشلسي: 29 انتصارا (موسم 2004-2005).

9-مانشستر سيتي: 28 انتصارا (موسم 2022-2023).

10-ليفربول: 28 انتصارا (موسم 2021-2022).

المصدر : الصحافة البريطانية