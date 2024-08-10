موعد وفقرات حفل ختام أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

نستعرض أهم المعلومات عن الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 المقرر الأحد الموافق 11 أغسطس/آب الجاري بمشاركة نجوم عالميين منهم الممثّل الأميركي توم كروز، على ملعب "دو فرانس" شمالي العاصمة باريس، والقنوات الناقلة له.

يبدأ حفل ختام أولمبياد باريس التي انطلقت في 26 يوليو/تموز الماضي، الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت غرينتش، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ويستغرق نحو ساعتين وربع فقط.

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القنوات الناقلة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لأولمبياد باريس في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر أن تبث حفل الختام عبر قناتها:

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كما تنقل قنوات "الكأس" القطرية الحفل أيضا.

توم كروز على سقف ملعب

وسيكون عشاق الرياضة على موعد مع العديد من المفاجآت، منها -كما ذكرت تقارير صحفية- الممثّل الأميركي توم كروز الذي سيظهر على سقف ملعب دو فرانس، وفرقتا الموسيقى الفرنسية "إير" و"فينيكس" في الخلفية، ومشهد تسليم الشعلة الأولمبية إلى لوس أنجلوس الأميركية، حيث يهدف المُنظِمون إلى الاستفادة من "موجة البهجة" في حفل ختام الأولمبياد بشكل رائع.

وبعد أسبوعين من الحماس والانتقادات اللذين خلّفتهما مراسم الافتتاح غير المسبوقة على نهر السين، التي تميّزت بالجرأة التي وصلت حد الإساءة للأخلاقيات والأديان، مما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل بعض السياسيين المحافظين، يُتوقّع أن يكون الحفل الختامي الذي ينطلق في التاسعة بالتوقيت المحلي في ملعب "دو فرانس" شمالي باريس، ضخما.

وقال المخرج توما جولي للصحافة الجمعة إنه أراد "الاحتفال بهذه الإنسانية المشتركة التي تهتز كل يوم منذ بداية الأولمبياد في 26 تموز/يوليو الماضي".

وسيبدأ الحفل الختامي، الأقصر من الافتتاحي الذي استمر 4 ساعات، بعودة الرياضيين إلى الملعب، يليه عرض مدته 40 دقيقة بإخراج جولي، ينتهي بعرض موسيقي احتفالي مع فريقي إير وفينيكس.

وسيكون هناك وقت للخطابات وتسليم الشعلة إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية التي تستضيف الألعاب في 2028 مع "نشيد يربط بين فرنسا والولايات المتحدة"، وذلك قبل أن يُختتم بـ"نهاية مؤثرة"، وفقا لما قال مدير الاحتفالات.

ومن بين أبرز الأحداث الأخرى، إطفاء المرجل كما الشعلة الأولمبية.

عرض مستقبلي

في قلب هذا العرض، سيكون هناك عمل أوبرالي يسمى "الأرقام القياسية"، يجمع بين الماضي والصور المستقبلية.

قال المخرج جولي "أنا سعيد بالعودة إلى الملعب واستعادة بعض المزايا مثل التقارب البصري، مكان يمكننا فيه العمل على الديكور والإضاءة. مكان يذكرني بالمسرح والأوبرا، وهو المكان الذي أتيت منه".

وأضاف الكاتب داميان غابرياك "أردنا الوصول إلى مستويات عالية، وصولا إلى الفضاء، وقصتنا هي قصة مسافر بين النجوم يصل إلى الملعب، ويكتشف آثار الألعاب الأولمبية. سيقوم بإعادة إحيائها، مثلما أراد بيير دي كوبيرتان (مؤسّس الألعاب الأولمبية الحديثة) في نهاية القرن الـ19 إحياء الألعاب الأولمبية القديمة".

وسيتم تصوير هذه الشخصية، "المسافر الذهبي"، الذي يرتدي أزياء ذهبية ومضيئة من تصميم السويسري الشاب كيفن جيرمانييه، من قبل راقص البريك دانس الفرنسي أرتور كادر.

وسيحوّل أكثر من 100 مؤد أكروباتي وراقص ولاعب سيرك.. ورجل إطفاء، الملعب إلى قاعة عرض ضخمة بمسرح تبلغ مساحته 2800 متر مربّع.

وسيحصل جزء من العرض بالهواء، وفي بعض الأوقات "من دون شبكات أمان وعلى ارتفاع كبير"، حسبما أشار المصمم كيفن فيفاس.

وستكون الألوان الرئيسية للأزياء التي صُنّعت بالكامل من مواد معاد تدويرها من قبل جيرمانييه (باستثناء ملابس النجوم التي ستصمّمها ديور)، ذهبية وسوداء وبراقة.

وسترافق الأوركسترا السيمفونية "ديفرتيمنتو"، أطفال كورال "فونتينبلو".

نجوم أميركيون

من بعدها، من سيمثّل لوس أنجلوس؟

وفقا لوسائل الإعلام الأميركية، قد يقوم الممثّل توم كروز، نجم فيلم "المهمة المستحيلة"، بأداء مشهد خطير للجمهور في الملعب، ثم يقوم بتسليم العلم الأولمبي بين باريس والولايات المتحدة.

وذُكرت أسماء أخرى، مثل مغنّي الراب الأميركي سنوب دوغ، الفرقة الموسيقية "ريد هوت تشيلي بيبرز" والمغنية بيلي إيليش.

ويأمل كثيرون بتقديم المغنية بيونسيه، الداعمة لفريق منتخب بلادها الأولمبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أداء في الملعب.

جدل وهجوم

حققت مراسم الحفل الافتتاحي -التي احتفلت بالتنوّع- أرقاما قياسية في المشاهدة وأثارت إعجاب معظم المعلّقين. لكنها أثارت أيضا انتقادات من السلطات الدينية والمسؤولين السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين، من الرئيس الأميركي السابق والمرشّح الحالي دونالد ترامب، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين اعتبروها "مسيئة للدين المسيحي أو غير أخلاقية".

وتعرّض المخرج جولي، مثل العديد من الفنانين المشاركين، لحملات عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أدانها المنظمون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي قيد التحقيق من قبل القضاء. ومنذ ذلك الحين، وُضِع هؤلاء تحت الحماية الأمنية.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، أكّد المخرج أنه "واصلنا كما تصوّرنا هذه المراسم"، مضيفا "جميع حرياتنا (الإبداعية) تم الحفاظ عليها بالكامل".

وردّ مدير الاحتفالات تييري ريبول، "الافتتاح يتعلق بخيال بلد نقدمه. أما الختام، فهو تذكير بقيم الأولمبياد بشكل عام.. مثل المشاركة والعالمية وأيضا هشاشة العالم".