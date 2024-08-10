أميركا تهزم البرازيل وتتوج بذهبية سيدات الكرة بأولمبياد باريس

فاز المنتخب الأميركي على البرازيلي بهدف وحيد ليحقق الميدالية الذهبية لكرة القدم النسائية بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" اليوم السبت.

وأحرزت مالوري سوانسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، وسط حضور عدد من الشخصيات البارزة والمشاهير مثل الممثل الأميركي توم كروز.

واستعاد المنتخب الأميركي عرش الكرة النسائية في الأولمبياد بعد غياب 12 عاما، محققا ذهبيته الخامسة بعد أعوام 1996 و2004 و2008 و2012.

أما منتخب البرازيل فقد تواصلت عقدته مع ذهبية الكرة النسائية مكتفيا بالفضية للمرة الثالثة بعد خسارة النهائي مرتين عامي 2004 و2008.

وكانت برونزية الكرة النسائية ذهبت للمنتخب الألماني، أمس، بعد فوزه 1-0 على إسبانيا بطلة العالم.

وللمرة الثالثة خسرت الأسطورة البرازيلية مارتا أمام الأميركيات، بعد عامي 2004 و2008، لتفشل بالتالي في توديع المنتخب بلقب أول كبير بما أن أولمبياد باريس سيكون المشاركة الأخيرة لابنة الـ38 عاماً وفق ما أعلنت في وقت سابق.