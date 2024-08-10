الإصابات تطارد مانشستر يونايتد قبل البريميرليغ

أصر المدرب إريك تن هاغ على أن نتائج الموسم الماضي كانت ستصبح مختلفة تماما إذا لم تقف الإصابات عائقا في وجه تطور مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن مزيدا من الانتكاسات قبل انطلاق الموسم الجديد أفسدت الأجواء في أولد ترافورد من جديد.

وتولى المالك المشارك الجديد الملياردير البريطاني جيم راتكليف السيطرة على شؤون كرة القدم في أنجح أندية اللعبة في إنجلترا، وبدأ في إجراء تغييرات جذرية على مستوى الإدارة، وكذلك في الملعب.

وهناك خطط قائمة لبناء ملعب جديد ينافس أي ملعب رياضي في العالم. لكن المشجعين -رغم ذلك- حريصون على رؤية تغيير سريع في الفريق بعدما أنهى يونايتد الموسم الماضي في أدنى مركز له على الإطلاق في الدوري الممتاز.

وعلاوة على تن هاغ، الذي وقّع عقدا جديدا في أعقاب فوز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي، جلب راتكليف وشركته "إنيوس" دان آشورث مديرا رياضيا، وجيسون ويلكوكس مديرا فنيا، وعمر برادة رئيسا تنفيذيا قبل الموسم الجديد.

وأبلغ تن هاغ قناة مانشستر يونايتد التلفزيونية الشهر الماضي "نحن سعداء للغاية لأنه في ما يتعلق بكرة القدم، وفي ما يتعلق بالفريق الأول، لدينا هيكل قوي من شأنه أن يساعدنا".

وأضاف "إنهم يدعموننا، وهذا من شأنه أن يساعدنا في كثير من النواحي، مثل استكشاف المواهب والتعاقدات، وفي أقسام الطب وتطوير الأداء. وسوف يقدمون لنا دعما كبيرا، وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء".

تن هاج يحدثنا عن احتمالية مشاركة زيركزي في مباراة الدرع الخيربة 👀#يونايتد | #ديربي_مانشستر pic.twitter.com/71kxjqakOc — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 9, 2024

وجاءت بداية فترة الانتقالات لتزيد من حماس الجماهير، بعدما جلب يونايتد المهاجم جوشوا زيركزي من بولونيا، بالإضافة إلى المدافع الشاب ليني يورو بعد منافسة شرسة من عدة أندية. وهما يلعبان في مركزين كان يُنظر إليهما على أنهما ضروريان لدعم صفوف الفريق.

لكن يورو تعرض لإصابة في القدم ستبعده 3 أشهر، بينما عاد للتو ليساندور مارتينيز، الذي كان من المرجح أن يلعب إلى جانب يورو في قلب الدفاع، إلى التدريبات الجماعية بعد معاناته من الإصابات الموسم الماضي.

ومن المفترض أن يكون زيركزي بديلا للمهاجم الدانماركي راسموس هويلوند الذي خرج مصابا من المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام أرسنال وسيغيب عن بداية الموسم.

في حين يواصل عديد من اللاعبين الأساسيين العمل في سباق مع الزمن من أجل الوصول لأفضل جاهزية قبل مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي اليوم السبت.

ومع وجود الإدارة الجديدة لتحديد صفقات الفريق، من المتوقع أن ينضم مزيد من اللاعبين ويعتبر خط الوسط الدفاعي مركزا بحاجة للدعم السريع.

وتزيد مشاكل الإصابات من الحاجة لمزيد من اللاعبين أيضا، لمنح تن هاغ الأدوات التي يحتاجها لإعادة يونايتد إلى أمجاده السابقة.