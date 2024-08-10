إيمان خليف: أنا امرأة وشرفي فوق كل شيء

قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إن الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس كان أبلغ رد على "الحملة الشرسة" التي تعرضت لها، مضيفة أن "شرفي فوق كل شيء".

وقالت الملاكمة بعد التتويج بلقب وزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما) "الحمد لله، أكيد الذهب هو الرد الوحيد والكامل للشرف في دورة الألعاب الأولمبية. تُوجت بالميدالية الذهبية. حلم 8 سنوات وتعب 8 سنوات. المهم شرّفت العالم العربي كله، وشرّفت بلدي الجزائر ووالدي وعائلتي. هو ده (هذا هو) الرد الكامل اللي نقوله للعالم على الحملة الشرسة".

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وأضافت "اليوم فرّحتهم وقدمت مباراة جيدة مع عزف النشيد الوطني في أرض الملعب. أنا فخورة جدا".

إيمان خليف: أنا امرأة

وهيمنت أخبار إيمان والملاكمة التايوانية لين يو تينغ على عناوين الأخبار في ألعاب باريس، وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

وعن ذلك، قالت إيمان "أنا امرأة مثل أي امرأة، وُلدت امرأة وعشت امرأة، لكن هناك أعداء للنجاح لا يستطيعون تقبل نجاحي. كل الشعب الجزائري يعرف إيمان وقوتها في الميدان وأخلاقها. كانت ميدالية لكل العرب. الحمد لله أولا وقبل كل شيء، الشعب الجزائري يستاهل الميدالية هذه، ويستاهل إنه يفرح. قدمت منازلة جيدة ومش قادرة أوصف كمية الفخر".

وقال مدربها محمد شعوة الذي اكتشفها وصقل موهبتها "قلت سابقا سنفوز بالميدالية الذهبية، وهي أفضل رد. أهديها لكل الشعب العربي والجزائري. جايين نردوا الاعتبار بهذه الميدالية الذهبية التي كانت ستصبح أكثر سهولة لولا هذه الحملة الشرسة".

وأضاف "8 سنوات من التعب. 8 سنوات من المشاكل والأفراح والبعد عن أولادنا وأبنائنا، وجينا وجبنا نتيجة".

من جهتها، قالت منافستها الصينية يانغ ليو "لعبت على أعلى مستوى وسعيدة بالفضية، وإن كنت أؤمن بقدرتي على حصد الذهب".

وأضافت "قابلت إيمان سابقا وأعرف مدى قوتها. أتعامل معها مثل أي منافسة أخرى، وأحترم الجميع. سأتعلم منها بعض المهارات خاصة اللكمات القوية".