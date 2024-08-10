موعد مباراة النصر ضد التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم والقنوات الناقلة.

وأسفرت قرعة كأس السوبر السعودية 2024-2025 التي أجريت نهاية مايو/أيار الماضي عن وقوع الهلال حامل اللقب في مواجهة الأهلي والتعاون أمام النصر في الدور قبل النهائي للمسابقة.

موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأربعاء 14 أغسطس/أب على ملعب مدينة "الأمير سلطان بن عبد العزيز" الرياضية في أبها، وتبدأ الساعة السابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل المباراة شبكة قنوات السعودية الرياضية عبر قناة:

SSC Sport 1.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

لائحة السوبر السعودي

تنص لائحة كأس السوبر السعودي على أن مباراتي الدور قبل النهائي من جولة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة بدون خوض وقت إضافي.

ويشارك في الدور قبل النهائي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، وفي حال تكرار فريق يتم إشراك الفريق التالي في الترتيب في الدوري.

وفي الموسم المنقضي، توج الهلال بلقب الدوري وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني، ويتنافس الفريقان نفسهما على لقب كأس الملك عبر المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وبالتالي حظي فريقا الأهلي والتعاون بفرصة المشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع بالدوري، على الترتيب.