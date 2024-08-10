موعد مباراة الهلال ضد الأهلي بنصف نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

وأسفرت قرعة كأس السوبر السعودية 2024-2025 التي أجريت نهاية مايو/أيار الماضي عن وقوع الهلال حامل اللقب في مواجهة الأهلي، والتعاون أمام النصر في الدور قبل النهائي للمسابقة.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء 13 أغسطس/أب على ملعب مدينة "الأمير سلطان بن عبدالعزيز" الرياضية في أبها، وتبدأ السابعة والربع مساء 19:15 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل المباراة شبكة قنوات السعودية الرياضية عبر قناة:

SSC Sport 1

لائحة السوبر السعودي

تنص لائحة كأس السوبر السعودي على أن مباراتي الدور قبل النهائي من جولة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.

ويشارك في الدور قبل النهائي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري المحترفين، وفي حال تكرار فريق يتم إشراك الفريق التالي في ترتيب الدوري.

وخلال الموسم المنقضي، توج الهلال بلقب الدوري وأنهى النصر الموسم بالمركز الثاني، كما يتنافس الفريقان على لقب كأس الملك عبر المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وبالتالي، حظي فريقا الأهلي والتعاون بفرصة المشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع بالدوري، على الترتيب.