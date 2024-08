وضعية معقدة ومستقبل غامض.. ماذا يحدث لفاتي في برشلونة؟

يكتنف الغموض مستقبل أنسو فاتي في برشلونة بعد تعرضه لإصابة جديدة قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025.

وعاد فاتي لفريق برشلونة هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته لنادي برايتون الإنجليزي والتحق ببداية فترة الإعداد للفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

وتعرض فاتي -الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى صيف 2027- للإصابة في قدمه اليمنى نهاية يوليو/تموز الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت الكتالونية" أن رحيل فاتي من البلوغرانا أصبح أمرا صعبا بسبب إصابته الحالية واقتراب بدء الدوريات.

وأكدت سبورت أن النية الأساسية للبارسا كانت الاحتفاظ باللاعب، لكن راتبه الباهظ وأداء باو فيكتور الجيد في الجولة التحضيرية والتعاقد مع داني أولمو كلها عوامل تشكل عقبة أمام بقائه، وبالتالي أصبح مستقبله غامضا.

وكانت بداية فاتي أسطورية مع برشلونة، حيث توقع الجميع أنه سيكون نجم البرسا الأول في قادم السنوات.

لكن تعرض اللاعب لأكثر من إصابة جعلته يبتعد عن مستواه، ودفعته للرحيل إلى برايتون الإنجليزي حيث لازم دكة البدلاء لفترة طويلة.

وكان النجم الإسباني قد خاض الموسم الماضي 30 مباراة بجميع المسابقات مع برايتون كان في معظمها بديلا، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وبالعودة إلى برشلونة، قدم اللاعب أداء جيدا نال رضا المدرب هانزي فليك، وكان يعتقد أنه يمكن أن يحل محل روبرت ليفاندوفسكي لكن الإصابة خلطت كل أوراقه.

Before Lamine Yamal there was Ansu Fati. Injury kil!ed his career 💔pic.twitter.com/wmcqXX3ljq

— Spooky (@FCBSpooky_) August 9, 2024