اتفاق نهائي بين مانشستر يونايتد والمغربي مزراوي

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع المغربي نصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي.

وينص الاتفاق على انتقال الظهير المغربي إلى "يونايتد" مقابل 15 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين حوافز إضافية.

وقال خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو "مزراوي ينضم إلى مانشستر يونايتد، الصفقة تمت كما هو متوقع بعد انتقال وان بيساكا إلى وستهام".

وأضاف "صفقة المدافع المغربي تصل إلى 20 مليون يورو، تتضمن الإضافات، كما أن عملية دفع المبلغ ستتم وفقًا لما أراد يونايتد".

🚨🔴 Noussair Mazraoui to Man United, here we go! Green light as planned after Wan-Bissaka’s move to West Ham.

Mazraoui will cost €20m add-ons included, payment terms favorable as Man United wanted.

Mazraoui signs five year deal + one more year, negotiated by Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/AySeJR68Bf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024