لاعبو برشلونة يسيطرون على منتخب إسبانيا

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بفضل ترسانة من اللاعبين المخضرمين والمواهب الصاعدة الذين قدموا مستويات مبهرة خلال هذه البطولة القارية.

وفاز لاروخا على إنجلترا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثانية الرابعة في تاريخه، ويصبح الأكثر حصدا لهذا اللقب الأوروبي العريق.

وخاض 4 لاعبين من برشلونة غمار "يورو 2024" في ألمانيا هم بيدري غونزاليس ولامين جمال وفيران توريس وفيرمن لوبيز بعد استبعاد باو كوبارسي الذي فاز لاحقا بذهبية أولمبياد باريس رفقة المنتخب الأولمبي، في حين غاب بابلو غافي بداعي الإصابة.

ويتفوق برشلونة على غريمه ريال مدريد في عدد اللاعبين الذين يشكلون منتخب إسبانيا.

وانضم داني أولمو نجم اليورو إلى برشلونة مؤخرا قادما من لايبزيغ، ليرتفع عدد لاعبي البارسا في صفوف منتخب "لاروخا" إلى 8 لاعبين.

The number of Barcelona players in this Spain euro 2024 squad is something else compred ti the number of Real Madrid players This Barcelona bias with the national team is ridiculous pic.twitter.com/1UQnO5ePbW

1- فيرمين لوبيز (21 عاما): خط وسط.

2- باو كوبارسي (17 عاما): قلب دفاع.

Pau Cubarsí was already criticised after the first game of the Olympics.

Now, he has become the youngest player to win the Olympic gold in football and one of the best players in the tournament. 🥇🤩 pic.twitter.com/ZRxErqC5J9

