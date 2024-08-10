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لاعبو برشلونة يسيطرون على منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أمم أوروبا 2024 يضم 4 لاعبين من برشلونة (غيتي)
10/8/2024-|آخر تحديث: 10/8/202407:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بفضل ترسانة من اللاعبين المخضرمين والمواهب الصاعدة الذين قدموا مستويات مبهرة خلال هذه البطولة القارية.

وفاز لاروخا على إنجلترا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثانية الرابعة في تاريخه، ويصبح الأكثر حصدا لهذا اللقب الأوروبي العريق.

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وخاض 4 لاعبين من برشلونة غمار "يورو 2024" في ألمانيا هم بيدري غونزاليس ولامين جمال وفيران توريس وفيرمن لوبيز بعد استبعاد باو كوبارسي الذي فاز لاحقا بذهبية أولمبياد باريس رفقة المنتخب الأولمبي، في حين غاب بابلو غافي بداعي الإصابة.

ويتفوق برشلونة على غريمه ريال مدريد في عدد اللاعبين الذين يشكلون منتخب إسبانيا.

وانضم داني أولمو نجم اليورو إلى برشلونة مؤخرا قادما من لايبزيغ، ليرتفع عدد لاعبي البارسا في صفوف منتخب "لاروخا" إلى 8 لاعبين.

فيما يلي قائمة لاعبي برشلونة في صفوف لاروخا:

1- فيرمين لوبيز (21 عاما): خط وسط.

 2- باو كوبارسي (17 عاما): قلب دفاع.

 3- أليخاندرو بالدي (20عاما): ظهير أيسر.

4- لامين جمال (17 عاما): جناح أيمن.

5- بيدري غونزاليس (21عاما ): خط وسط.

6- بابلو غافي (20 عاما): خط وسط.

7- فيران توريس (24 عاما): جناح أيسر.

8- داني أولمو (26 عاما): خط وسط مهاجم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي