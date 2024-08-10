شاهد.. الجندي يهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد باريس

حقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس عندما فاز بمسابقة الخماسي الحديث للرجال محققا رقما قياسيا عالميا بلغ 1555 نقطة اليوم السبت.

وحصل الياباني تايشو ساتو على الميدالية الفضية، والإيطالي جورجيو مالان على الميدالية البرونزية.

وتوج الجندي بالميدالية الذهبية بعدما تسلمها من مواطنته آية مدني المتسابقة السابقة في الخماسي الحديث والعضو في اللجنة الأولمبية الدولية.

وعُزف السلام الوطني المصري لأول مرة في باريس.

وكان الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في طوكيو قبل 3 سنوات، واحدا من 6 متنافسين حصلوا على جولة خالية من العوائق في مسابقة قفز السدود وهو تحسن كبير مقارنة بقبل النهائي الذي أقيم أمس حيث كاد أن يسقط من فوق جواده.

وبهذا أصبح المصري في الصدارة قبل الجولة الثانية من منافسات المبارزة، إذ فشل في إضافة المزيد من النقاط إلى رصيده، لكنه ظل متقدما بفارق 13 نقطة على الياباني ساتو.

ووسع الجندي الفارق إلى 17 نقطة بعد منافسات السباحة وكان السويسري ألكسندر دالنباخ أقرب منافسيه مع تراجع ساتو إلى المركز الرابع.

وبدأ الجندي منافسة الرماية بقوة ولم يبد أنه سيستسلم أبدا.

وحقق الجندي الميدالية الذهبية بعد لحظات من فوز سارة سمير بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في وزن 81 كيلوغراما. وحمل الثنائي علم مصر في حفل الافتتاح.