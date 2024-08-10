أولمبياد باريس: الجزائري سجاتي يحرز البرونزية والمصرية سارة تحصد الفضية

أهدى العداء الجزائري جمال سجاتي الميدالية البرونزية للجزائر بعد أن حل ثالثا بسباق 800 متر -اليوم السبت- على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد 2024).

وقطع سجاتي (25 عاما) السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و41 ثانية و5 أجزاء من الثانية.

وكان الاختصاصي في السباقات نصف الطويلة، أكد حظوظه الكبيرة في التتويج باللقب الأولمبي لسباق 800 متر، بتأهله إلى الدور النهائي.

وتأهل العداء الجزائري سجاتي (25عاما)، صاحب أحسن رقم لسنة 2024، وصاحب ثالث أسرع توقيت في تاريخ المسافة بـ (دقيقة واحدة و41 ث و46 جزءا من الثانية)، بأريحية إلى نهائي سباق 800 متر في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024″، بعدما حقق المركز الأول في سباق نصف النهائي، بزمن قدره (دقيقة و45 ثانية و8 أجزاء من الثانية).

الرباعة المصرية سارة تحقق الفضية

حققت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 81 كيلوغراما "سيدات".

وجاءت سارة سمير في المركز الثاني بالترتيب العام بإجمالي 268 كيلوغراما بعدما رفعت 117 كيلوغراما في الخطف، وأضافت 151 في النتر.

وأحرزت الرباعة ميداليتها الأولمبية الثانية بعدما فازت ببرونزية أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

🇪🇬🥈 المصرية سارة أحمد تحرز فضية رفع الأثقال وزن 81 كلغ توّجت الرباعة المصرية سارة أحمد بالميدالية الفضية في رياضة رفع الأثقال وزن 81 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™.#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/Xq4gu5V4RO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2024

ورفعت سارة رصيد مصر في أولمبياد باريس إلى ميداليتين بعد فوز محمد السيد ببرونزية ضمن منافسات المبارزة.

وجاءت المصرية، خلف النرويجية سولفريد إيلا كوندا التي حققت الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد 275 كيلوغراما.

وفي المركز الثالث جاءت الإكوادورية نيسي داخوميس بعدما رفعت 267 كيلوغراما، لتحقق الميدالية البرونزية بعدما حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.