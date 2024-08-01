الإبلاغ عن حوادث سرقة بالقرية الأولمبية في باريس

قال منظمون -اليوم الخميس- إن رياضيين وقعوا ضحية لعمليات سرقة بالقرية الأولمبية خلال المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وتم إبلاغ الشرطة عن تلك الحوادث.

وكشفت وكالة كيودو اليابانية للأنباء -الاثنين الماضي- أن لاعبا في فريق الرجبي السباعي الوطني سرق من غرفته في القرية خاتم زفافه وعقد ومبلغ مالي.

وأفاد خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، بأن بعض لاعبيه تعرضوا للسرقة قبل مباراتهم الأولى الأربعاء الماضي.

وقالت آن ديكا المتحدثة باسم أولمبياد باريس 2024 "تم الإبلاغ عن تلك الحوادث للشرطة. نحن ندعم الرياضيين والبعثات. القرية مكان آمن للغاية".

وأضافت "هناك أكثر من 180 كاميرا أمنية، ونحن ملتزمون للغاية بجعل القرية مكانا آمنا للرياضيين".

ولم يتمكن المنظمون من تحديد عدد رجال الأمن المنتشرين في القرية الأولمبية التي من المتوقع أن تستوعب نحو 14 ألف رياضي على مساحة 52 هكتارا (128.5 فدانا).

ويوجد مركز للشرطة في مكان قريب ولكن لا يوجد ضباط إنفاذ للقانون في القرية.