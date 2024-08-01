الريان القطري يضم المدافع الإسباني دافيد غارسيا

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع دافيد غارسيا قادما من أوساسونا الإسباني، لينضم للفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2027.

وبدأ الإسباني غارسيا مسيرته الكروية عام 2012 مع أوساسونا، وتدرج في فئاته السنية المختلفة، حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2018، وخاض اللاعب -صاحب الـ30 عاما- 305 مباريات مع أوساسونا في جميع المسابقات، وسجل 15 هدفا كما صنع 3 تمريرات حاسمة.

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وعلى صعيد المنتخب الإسباني لعب غارسيا 3 مباريات في تصفيات كأس أوروبا التي أُقيمت نهائياتها في ألمانيا، وتوج بلقبها منتخب إسبانيا.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء تعاقد الريان خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع لاعب الوسط البلجيكي جوليان دو سارت، الذي انضم للفريق لمدة 3 مواسم حتى 2027، فيما تولى السويدي بويا أسباغي مسؤولية تدريب الفريق قادما من نادي الشمال، ليحل بديلا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.

وأقام الريان معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد 2024 – 2025، في هولندا خلال الفترة من 10 إلى 29 يوليو الماضي، خاض خلاله 5 مباريات ودية متنوعة.

ومن المقرر أن يستهل الريان مشواره بالدوري القطري لكرة القدم أمام أم صلال في التاسع من أغسطس الجاري، على ملعب أحمد بن علي، كما يستعد الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة اعتبارا من مرحلة المجموعات.