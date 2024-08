أنور الغازي يتمسك بدعم غزة بعد انضمامه لكارديف سيتي الويلزي

أعلن نادي كارديف سيتي الويلزي عن انضمام النجم الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي إلى صفوفه، بعد أشهر من استبعاد ناديه الألماني السابق له بسبب دعمه لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقال كارديف سيتي -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس- إن اللاعب وقع على عقد لمدة عام واحد مع الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وكان ماينتس الألماني قد أوقف الغازي بادئ الأمر في أكتوبر/تشرين الأول بسبب منشور على أحد مواقع التواصل لأنه دعم غزة وأطفالها، ورفض التراجع عن القرار مهما كلفته النتيجة، ثم أنهى عقد اللاعب في نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال الشهر الماضي، قضت محكمة ألمانية بأن عقد الغازي قد تم إنهاؤه بشكل غير قانوني.

وشارك الغازي -عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام- صورا بقميص فريقه الجديد، معلقا عليها "اليسر يأتي مع المشقة، وبعد ظلام الأشهر القليلة الماضية، أتطلع إلى هذا الفصل الجديد مع كارديف سيتي".

وأضاف "أنا ممتن للنادي والمدرب لمنحي هذه الفرصة وقبلوا بي كما أنا، والترحيب بحرارة من اللاعبين والجماهير الرائعة. سأظل أتذكر إيمانكم وحبكم إلى الأبد. ومهما كانت النتيجة، سأبذل قصارى جهدي من أجلكم على أرض الملعب لتحقيق النجاح والسعادة".

وتمسك الغازي بدعم قطاع غزة قائلا "أتمنى أن تجلب الأشهر المقبلة الرخاء والسلام للجميع، بما في ذلك أولئك في غزة".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم يتوقف الغازي عن نشر فيديوهات وقصص تفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأطفالهم في القطاع، كما نظم أيضا مطلع يونيو/حزيران الجاري مباراة خيرية لدعم أطفال غزة، شارك فيها نجوم من كرة القدم السابقين والحاليين.

If you went straight to bed after our friendly win, you may have missed the big news at 00:01 this morning…@elghazi1995 is a #Bluebird! 💙#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) August 1, 2024