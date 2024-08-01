نجوم كرة قدم طالهم النسيان والتناسي

يعلق بعض نجوم كرة القدم بأذهان المشجعين حتى بعد اعتزالهم لمدة طويلة بسبب مآثرهم الكروية وأحيانا أخرى بسبب مهاراتهم أو تصرفاتهم لكن ثمة آخرين قد يطويهم النسيان رغم أنهم ما زالوا يمارسون اللعبة.

من أمثال هؤلاء نجد البرتغالي ناني جناح مانشستر يونايتد ونجم لشبونة السابق والبرازيلي فاغنر لوف لاعب سيسكا موسكو الروسي السابق والإسباني سانتي كازورلا لاعب أرسنال وفياريال والسد القطري سابقا.

بدوره، لا يزال البرازيلي فيليبي ميلو، البالغ 41 عامًا، يمارس كرة القدم الاحترافية، حيث فاز بكأس ليبرتادوريس للمرة الثالثة في عام 2023 رفقة فلومينينسي لكن يبدو أن النسيان قد طواه رغم ذلك.

وهذه قائمة نجوم كرة قدم منسيين يلعبون حتى الآن:

1- البرازيلي جو: نجم مانشستر سيتي وإيفرتون السابق (نادي أمازوناس البرازيلي)

2- البرازيلي فاغنر لوف: نجم سيسكا موسكو السابق (أفاي إف سي البرازيلي).

3- البولندي لوكاس بودولسكي: نجم بايرن ميونخ وكولن السابق (جورنيك زابرزي البولندي).

4- البرازيلي فيليبي ميلو: مدافع إنتر ميلان ويوفنتوس وغلطة سراي السابق (فلومينينسي البرازيلي).

5- البرتغالي ناني: جناح مانشستر يونايتد ولشبونة السابق (دون فريق).

6- الإستوني راغنار كلافان: مدافع أوغسبورغ وليفربول السابق (جي كيه تالينا كاليف الإستوني).

7- الياباني شينجي كاغاوا: لاعب خط وسط دورتموند ومانشستر يونايتد السابق (أوساكا الياباني).

8- الشيلي أرتورو فيدال: لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة السابق (كولو كولو التشيلي).

9- البلجيكي راجا ناينغولان: لاعب كالياري وروما وإنتر ميلان السابق (نادي بهايانكارا بريسيسي الإندونيسي).

10- الباراغواياني روكي سانتا كروز: لاعب بايرن ميونخ ومانشستر سيتي السابق (ليبرتاد).

11- الإسباني سانتي كازورلا: لاعب فياريال وأرسنال والسد القطري (ريال أوفييدو الإسباني).