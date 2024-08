10 مشاهير كرة قدم يمتلكون أندية

مع اقتراب اعتزالهم يلجأ أغلب نجوم كرة القدم إلى استثمار أموالهم في مختلف المجالات التي تدر أرباحا، لكن بعضهم يواصلون في مجالهم عبر امتلاك أندية أو حصص فيها.

وقد يختار البعض مهنة الناقد الرياضي ومجال الأعمال مثلما فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أصبح يملك علامة ملابس تجارية مشهورة.

في المقابل يملك أسطورة نادي تشلسي الإنجليزي ديدييه دروغبا نادي فونيكس رايسينغ الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأميركي.

كما اشترى الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو نادي بلد الوليد الإسباني.

Footballers who own a football club ⚽️👑

🇺🇸 In 2014, David Beckham announced he had bought an expansion team for the MLS based in Miami, now known as Inter Miami. The English superstar paid $25 million for the club, a relatively small amount compared to the $150 million it cost… pic.twitter.com/9DaE3NlJzt

— THE GOATS OF SPORTS (@OfGoats89920) July 30, 2024