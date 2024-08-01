لاعبون مغمورون ارتفعت قيمتهم السوقية بعد يورو 2024

شكلت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم فرصة ذهبية لبروز العديد من المواهب الكروية المغمورة ضمن صفوف منتخباتها، حتى أن قيمتهم السوقية ارتفعت في سوق الانتقالات الصيفية الذي يوشك على غلق أبوابه.

وارتفعت القيمة التسويقية لما يصل إلى 35 لاعبا بعد أدائهم الجيد على الملاعب الألمانية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، ومن بين هؤلاء 6 أعضاء من المنتخب الإسباني الفائز بلقب اليورو بعد تغلبه على إنجلترا في المباراة النهائية 2-1.

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ولم تقتصر هذا الارتفاع على اللاعبين النجوم فقط بل طال أيضا لاعبين ينشط بعضهم في أندية لا تنتمي إلى الدوريات الأوروبية الكبرى. كما أن هناك شائعات بأن ينضموا إلى أندية كبيرة.

فيما يلي 6 لاعبين مغمورين ارتفعت قيمتهم السوقية بعد يورو 2024:

1- السلوفيني جاكا بيجول

أظهر الصلابة والثبات في الدفاع ووقف ضد مهاجمين من عيار هويلوند، ميتروفيتش، كين، كريستيانو رونالدو.

المركز: قلب دفاع

العمر: 25 سنة

النادي: أودينيزي

الشائعات: أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، روما، ميلان، بولونيا.

القيمة السوقية قبل اليورو: 10 ملايين يورو.

القيمة السوقية بعد اليورو: 15 مليون يورو.

2- التركي فردي كاديوغلو

أذهل الظهير الأيسر البالغ 24 عامًا أوروبا بأكملها بتنوعه الفريد.

وتحول الجناح إلى ظهير، حيث يمكنه اللعب في أي مركز تقريبًا. وبفضل ذكائه، وأسلوبه في اللعب خلال الالتحامات الثنائية وتسديد الكرة بشكل جيد، يبرز كقطعة مهمة في أي مكان من الملعب تقريبًا.

المركز: ظهير أيسر

العمر: 24 سنة

النادي: فنربخشه

شائعات: مانشستر يونايتد، أرسنال، برايتون، أتلتيكو مدريد.

القيمة السوقية قبل اليورو: 21 مليون يورو.

القيمة السوقية بعد اليورو: 30 مليون يورو.

3- الجورجي جورج ميكاوتادزه

سجل في جميع المباريات الثلاث بدور المجموعات ضد تركيا والتشيك والبرتغال، وقدم تمريرة حاسمة. كما أظهر المهاجم الشاب قدرته على تسجيل الأهداف بالدوري الفرنسي، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة فقط.

وفاز مع أولمبيك ليون على وستهام وموناكو، من بين آخرين، ووقع معه مقابل 18.5 مليون يورو.

المركز: مهاجم مركزي

العمر: 23 سنة

النادي الحالي: أولمبيك ليون

النادي قبل اليورو: ميتز

سعر الانتقال: 18.5 مليون يورو.

القيمة السوقية قبل اليورو: 15 مليون يورو.

القيمة السوقية بعد اليورو: 20 مليون يورو.

4- السويسري ميشيل أيبيشر

قدم موسمًا لا يُنسى في الدوري مع بولونيا، كما ساهم أيضًا بلمسته مع منتخب سويسرا رفقة ريمو فريولر ودان ندوي في بطولة أمم أوروبا 2024.

لعب نجم خط الوسط السويسري كل دقيقة ممكنة في ألمانيا، وأظهر أنه قطعة لا يمكن المساس بها لمراد ياكين ورئة لا تنضب في خط الوسط.

المركز : لاعب وسط

العمر: 27 سنة

النادي: بولونيا

الشائعات: ريال سوسيداد

القيمة السوقية قبل اليورو: 9 ملايين يورو.

القيمة السوقية بعد اليورو: 11 مليون يورو.

5- السلوفاكي إيفان شرانز

كان الجناح إحدى المفاجآت السارة في ألمانيا، حيث كان مفتاح الوصول إلى دور الـ16.

يعد الجناح الأيمن لسلافيا براغ حجر الزاوية لفرانشيسكو كالزونا لأنه يستطيع اللعب في أي من المراكز الثلاثة في خط الهجوم، وسجل في مرمى بلجيكا وأوكرانيا في دور المجموعات وفي دور الـ16 ضد إنجلترا.

المركز: جناح أيمن

العمر: 30 سنة

النادي: سلافيا براغ

القيمة السوقية قبل اليورو: مليونا يورو.

القيمة السوقية بعد اليورو: 3 ملايين يورو.

6- الروماني دينيس مان

كان أحد أحلام كرة القدم الرومانية الكبيرة بعد نجاحه في ستيوا بوخارست. وبعد موسمه في بارما، الذي سجل خلاله 11 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإيطالي، تألق في يورو 2024 خلال 4 مباريات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

المركز: جناح أيمن

العمر: 25 سنة

النادي: بارما

الشائعات: فالنسيا، بوروسيا دورتموند، روما.

القيمة السوقية قبل اليورو: 9 ملايين يورو.

القيمة السوقية بعد اليورو: 10 ملايين يورو.