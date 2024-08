برشلونة يتفق مع لايبزيغ لضم أولمو

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة اقترب من ضم النجم الإسباني داني أولمو، لاعب نادي لايبزيغ الألماني، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ورفض النادي الألماني القيمة المقترحة من برشلونة لبيع أولمو، المتوج بلقب يورو 2024 مع بلاده، خلال مفاوضات العرض الأول.

وتحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن عرض أرسله برشلونة إلى لايبزيغ من أجل ضم الدولي الإسباني، وتبلغ قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 15 مليون يورو متغيرات.

من جهته، كتب الصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة إكس "برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع داني أولمو بشأن عقد حتى يونيو 2030، ويرسل عرضا رسميا جديدا للايبزيغ".

وأضاف "قدم برشلونة عرضا بقيمة 55 مليون يورو، فضلا عن إضافات بقيمة 3 و4 ملايين يورو إضافية".

🔵🔴 EXCLUSIVE: Barça reach agreement with Dani Olmo on contract until June 2030 and send new official bid!

Details of the new proposal sent to RB Leipzig.

◉ €55m guaranteed.

◉ €4m easy add-ons.

◉ €3m difficult add-ons.

Olmo agree six year deal, he strongly wants Barça. pic.twitter.com/c4rbCi2wFo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024