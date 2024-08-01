برشلونة يتفق مع لايبزيغ لضم أولمو

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة اقترب من ضم النجم الإسباني داني أولمو، لاعب نادي لايبزيغ الألماني، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ورفض النادي الألماني القيمة المقترحة من برشلونة لبيع أولمو، المتوج بلقب يورو 2024 مع بلاده، خلال مفاوضات العرض الأول.

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وتحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن عرض أرسله برشلونة إلى لايبزيغ من أجل ضم الدولي الإسباني، وتبلغ قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 15 مليون يورو متغيرات.

من جهته، كتب الصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة إكس "برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع داني أولمو بشأن عقد حتى يونيو 2030، ويرسل عرضا رسميا جديدا للايبزيغ".

وأضاف "قدم برشلونة عرضا بقيمة 55 مليون يورو، فضلا عن إضافات بقيمة 3 و4 ملايين يورو إضافية".

🔵🔴 EXCLUSIVE: Barça reach agreement with Dani Olmo on contract until June 2030 and send new official bid! Details of the new proposal sent to RB Leipzig. ◉ €55m guaranteed.

◉ €4m easy add-ons.

◉ €3m difficult add-ons. Olmo agree six year deal, he strongly wants Barça. pic.twitter.com/c4rbCi2wFo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024

ويرتبط أولمو، البالغ من العمر 26 عاما، بعقد مع لايبزيغ يمتد حتى صيف 2026.

وحوّل النادي الكتالوني أنظاره نحو لاعب لايبزيع الألماني بعد تألقه في كأس أمم أوروبا في صفوف منتخب إسبانيا بطل نسخة يورو 2024.

وسجل أولمو 3 أهداف في البطولة القارية، وحل ضمن قائمة أفضل 6 هدافين، كما حقق 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع لايبزيغ.

ويسعى برشلونة لإتمام عملية شراء أولمو على وجه السرعة بعد إعلان إرنستو فالفيردي مدرب "أتلتيك بلباو" بأن "نيكو وليامز" -أحد أهداف النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي- "لن يغادر الفريق".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مانشستر سيتي مهتم بضم اللاعب الإسباني، الذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى عام 2027.

وغادر أولمو (26 عاما) أكاديمية برشلونة للشباب متوجها إلى دينامو زغرب الرديف في 2014، قبل أن ينضم إلى لايبزيغ مقابل 29 مليون يورو.