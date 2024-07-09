"المبلغ كان فلكيا".. وزير الرياضة السعودي يقول إن ليفربول رفض الاستغناء عن صلاح الموسم الماضي

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، إن ليفربول رفض الموافقة على انتقال محمد صلاح للعب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم خلال الموسم الماضي.

وربطت وسائل إعلام سعودية وإنجليزية بين صلاح، قائد مصر، والانتقال إلى الاتحاد، عملاق جدة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية التي شهدت اتجاه العديد من اللاعبين للانضمام لفرق في الدوري السعودي للمحترفين.

إذ انتقل الفرنسي كريم بنزيمة، قائد ريال مدريد السابق والفائز بالكرة الذهبية، ومواطنه نغولو كانتي إلى الاتحاد، وتعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار في صفقة كبرى من باريس سان جيرمان، وذلك بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير/كانون الثاني لعام 2023.

وأبلغ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، المدونة الصوتية (بودكاست) إذاعة ثمانية "تلقينا إفادة من النادي أنه يوجد رغبة للتعاقد مع محمد صلاح. طبعا المبلغ كان فلكيا".

وأوضح أن المبلغ كان فلكيا مقارنة بصفقات التعاقد مع نيمار ورونالدو وبنزيمة.

وأضاف "كانت الصفقة على سبيل الإعارة لمدة عام واحد. عقد صلاح كان ساريا (مع ليفربول)، وبالتالي لا نستطيع التفاوض معه دون الرجوع للنادي".

وتابع وزير الرياضة السعودي "تم الاستفسار عن طريق برنامج (الاستقطاب الرياضي) من النادي نفسه، وأنه هل توجد رغبة للاستغناء عن محمد صلاح وقالوا لنا لا… وهذا أقفل الموضوع بشكل حاسم لأن النادي لا يريد التخلي عنه. أيضا حسب إفادة النادي أن تكلفة (الصفقة) كانت عالية جدا على إعارة لمدة سنة".

وينتهي عقد صلاح (32 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.