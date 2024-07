مبابي يتصدر قائمة أسرع 10 لاعبين في يورو 2024

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة اللاعبين الأكثر سرعة في بطولة يورو 2024 لكرة القدم حتى الآن.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حساب بطولة اليورو على منصة إكس، اليوم، قائمة تضم أسرع 10 لاعبين في كأس أمم أوروبا 2024.

واعتلى مبابي القائمة بسرعة بلغت 36.5 كيلومترا في الساعة، وخلفه اللاعب الإسباني فيران توريس بسرعة 36 كيلومترا في الساعة.

Still thinking about that Leão backheel 😱

Some silky skills on show in the quarter-finals… 🍿@Alipay | #EUROskills pic.twitter.com/yxgoY1ZBAD

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 6, 2024