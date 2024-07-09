رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|أوروبا

مبابي يتصدر قائمة أسرع 10 لاعبين في يورو 2024

9/7/2024

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة اللاعبين الأكثر سرعة في بطولة يورو 2024 لكرة القدم حتى الآن.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حساب بطولة اليورو على منصة إكس، اليوم، قائمة تضم أسرع 10 لاعبين في كأس أمم أوروبا 2024.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واعتلى مبابي القائمة بسرعة بلغت 36.5 كيلومترا في الساعة، وخلفه اللاعب الإسباني فيران توريس بسرعة 36 كيلومترا في الساعة.

وحل في المركز الثالث مهاجم سلوفينيا بنجامين شيشكو بسرعة 35.9 كيلومترا في الساعة، والرابع جناح ألمانيا لوري ساني بـ35.8، والخامس بالسرعة ذاتها المهاجم الروماني فالينتين ميهايلا.

وبسرعة 35.7 كيلومترا في الساعة جاء ظهير أيسر فرنسا ثيو هيرنانديز في المركز السادس، والسابع المهاجم السويسري دان ندوي (35.6)، وخلفه متساويا معه في السرعة مدافع هولندا فان دي فين.

وفي المركز التاسع المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند بسرعة 35.5، والعاشر الجناح البرتغالي رافائيل لياو بسرعة 35.4 كيلومترا في الساعة.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة