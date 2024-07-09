أنصار مارسيليا يطلقون حملة رفضا لضم غرينوود

أطلق مشجعو أولمبيك مرسيليا حملة ضد ضم اللاعب الإنجليزي ماسون غرينوود مع اقتراب النادي الفرنسي من التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد على خلفية قضايا أخلاقية اتهم بالتورط فيها سابقا.

ودخل مارسيليا الفرنسي في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لشراء غرينوود الذي أمضى الموسم الماضي معارًا إلى خيتافي مقابل 27 مليون يورو.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قلب الجزائري نبيل بن طالب يخونه وقد يجبره على الاعتزال list 2 of 2 الجزائري نبيل بن طالب يصاب بأزمة قلبية مفاجئة end of list

وتفوق مارسيليا على أندية مثل لاتسيو وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في السباق للتعاقد مع اللاعب.

وقد يكون المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، والذي شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، في طريقه إلى فرنسا بعدما أمضى الموسم الماضي معارا لخيتافي الإسباني، حيث شارك في 33 مباراة وسجل 8 أهداف.

🔵⚪️ Olympique Marseille official proposal for Mason Greenwood revealed on Monday is worth €30m plus big sell-on clause. Future sale percentage considered crucial by Man Utd, it can be around 40/50% with final round of talks now ongoing. More to follow. pic.twitter.com/l79qgirjwa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

ودشن أنصار مارسيليا حملة "غرينوود غير مرحب به" على منصة "إكس"، مصرّين على أن التوقيع مع المنبوذ من يونايتد قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه" لقيمهم.

وجاء في بيان نشر عبر موقع "أو إم فوروم": "في الوقت الذي أُعلن فيه عن المفاوضات بشأن وصول ميسون غرينوود أصبحت الأمور أكثر سخونة بشكل متزايد. ويبدو من الضروري أن نشرح، مرة أخرى وقبل أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح، لماذا يبدو هذا النقل غير قابل للتصور في ضوء القيم التي يعرضها النادي ولماذا يعني ذلك لكثيرين منا خطًّا أحمر من شأنه أن يضر بشكل لا يمكن إصلاحه بشغفنا بهذا النادي".

واتهم غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير/كانون الثاني 2022 بعد تداول دعاوى ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والاعتداء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولكن تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في فبراير/شباط الماضي.