أنصار مارسيليا يطلقون حملة رفضا لضم غرينوود

أطلق مشجعو أولمبيك مرسيليا حملة ضد ضم اللاعب الإنجليزي ماسون غرينوود مع اقتراب النادي الفرنسي من التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد على خلفية قضايا أخلاقية اتهم بالتورط فيها سابقا.

ودخل مارسيليا الفرنسي في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لشراء غرينوود الذي أمضى الموسم الماضي معارًا إلى خيتافي مقابل 27 مليون يورو.

وتفوق مارسيليا على أندية مثل لاتسيو وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في السباق للتعاقد مع اللاعب.

وقد يكون المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، والذي شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، في طريقه إلى فرنسا بعدما أمضى الموسم الماضي معارا لخيتافي الإسباني، حيث شارك في 33 مباراة وسجل 8 أهداف.

🔵⚪️ Olympique Marseille official proposal for Mason Greenwood revealed on Monday is worth €30m plus big sell-on clause.

Future sale percentage considered crucial by Man Utd, it can be around 40/50% with final round of talks now ongoing.

More to follow. pic.twitter.com/l79qgirjwa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024