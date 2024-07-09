فوز الأرجنتين بقيادة ميسي على الإكوادور يحطم الأرقام القياسية للمشاهدات بكوبا أميركا

أعلنت شبكة فوكس سبورتس أن فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على الإكوادور في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم الخميس الماضي حقق رقما قياسيا من المشاهدين بلغ 1.87 مليون مشاهد على قناة فوكس سبورتس.

وكان فوز حامل اللقب 4-2 بركلات الترجيح المباراة الأكثر مشاهدة في ربع النهائي في كوبا أميركا بعيدا عن المنتخب الأميركي في تاريخ البطولة على القناة الأميركية الناطقة بالإنجليزية.

وتعد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أي المباراة عاملا رئيسيا في رفع نسبة المشاهدات خاصة بعد انضمامه لفريق إنتر ميامي الأميركي وارتفاع شعبيته بشكل طاغ في البلاد حديثة العهد بالساحرة المستديرة.

وقالت فوكس سبورتس إن نسبة المشاهدة تمثل زيادة بنسبة 482% عن متوسط ​​مباريات نفس الدور بالبطولة في نسخة 2021 وزيادة بنسبة 57% عن عام 2016.

وستواجه الأرجنتين بقيادة ميسي، التي تتطلع إلى لقبها الـ16 في كوبا أميركا في تاريخها، كندا في أول قبل نهائي لها، اليوم الثلاثاء، في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرزي.

وستلتقي أوروغواي مع كولومبيا في مباراة قبل النهائي الأخرى غدا الأربعاء في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.

وستقام المباراة النهائية الأحد المقبل في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا.