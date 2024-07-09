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الأمين جمال يرد على تحدي رابيو في نصف نهائي يورو 2024

الأمين جمال هو الأكثر صناعة للأهداف في النسخة الحالية لليورو بعدما قدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة (غيتي)
9/7/2024

رد نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة الأمين جمال على لاعب وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو بتصريحات يكتنفها بعض الغموض قبل المواجهة المرتقبة بين الديوك ولاروخا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ويلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي مساء اليوم على ملعب "أليانز أرينا" في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

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وأثبتت إسبانيا نفسها بين أبرز المرشحين للفوز ببطولة أوروبا بعد سلسلة من العروض الرائعة، بما في ذلك الفوز الدراماتيكي 2-1 على ألمانيا المضيفة في ربع نهائي المسابقة.

وفي الوقت نفسه، تأهل المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في اليوم ذاته، ليتغلب على البرتغال بعد تعادل صعب بدون أهداف خلال 120 دقيقة.

ولم تسجل فرنسا -التي تفصلها مباراة واحدة عن النهائي الكبير- أي هدف، لكن دفاعها كان قويا وأظهر كثيرا من الصلابة.

وتتوقف الكثير من آمال مدرب فرنسا ديدييه ديشامب على إيقاف الشاب الإسباني الأمين جمال الذي أبان عن أداء كبير وتألق في صفوف منتخب إسبانيا، لكن رابيو يعتقد أنه قادر على القيام بهذه المهمة المعقدة.

وأثنى لاعب خط الوسط الفرنسي على جمال في مؤتمر صحفي قائلا "هو لاعب يمتلك الجودة ويستطيع التعامل بشكل رائع مع الضغوطات".

وأضاف "إذا أراد الأمين جمال اللعب في نهائي اليورو مع إسبانيا فإنه يتعين عليه أن يفعل ضدنا أكثر مما فعل حتى الآن".

وختم "الأمين جمال يمتاز أيضا بالهدوء، لكن مهمتنا ستكون إزعاجه وإخراجه من منطقة الراحة بالضغط المكثف عليه".

ولم يتأخر رد جمال كثيرا، حيث كتب اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، في منشور من المحتمل أن يكون ردا مباشرا على رابيو "تحرك في صمت، وتحدث فقط عندما يحين وقت قول مات الملك".

وبات جمال أصغر لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا بعد مشاركته في المباراة الأولى بالنسخة الحالية بعمر 16 عاما و338 يوما.

ويعتبر جمال -الذي سيتم عامه الـ17 بعد أيام قليلة- الأكثر صناعة للأهداف في النسخة الحالية بعدما قدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة.

المصدر : مواقع إلكترونية