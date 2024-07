الأمين جمال يرد على تحدي رابيو في نصف نهائي يورو 2024

رد نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة الأمين جمال على لاعب وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو بتصريحات يكتنفها بعض الغموض قبل المواجهة المرتقبة بين الديوك ولاروخا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ويلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي مساء اليوم على ملعب "أليانز أرينا" في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

وأثبتت إسبانيا نفسها بين أبرز المرشحين للفوز ببطولة أوروبا بعد سلسلة من العروض الرائعة، بما في ذلك الفوز الدراماتيكي 2-1 على ألمانيا المضيفة في ربع نهائي المسابقة.

وفي الوقت نفسه، تأهل المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في اليوم ذاته، ليتغلب على البرتغال بعد تعادل صعب بدون أهداف خلال 120 دقيقة.

ولم تسجل فرنسا -التي تفصلها مباراة واحدة عن النهائي الكبير- أي هدف، لكن دفاعها كان قويا وأظهر كثيرا من الصلابة.

وتتوقف الكثير من آمال مدرب فرنسا ديدييه ديشامب على إيقاف الشاب الإسباني الأمين جمال الذي أبان عن أداء كبير وتألق في صفوف منتخب إسبانيا، لكن رابيو يعتقد أنه قادر على القيام بهذه المهمة المعقدة.

France midfielder Adrien Rabiot says his team want to show Spain youngster Lamine Yamal that he “needs to do more than he has done” so far at @EURO2024 if he wants to make the final 👀

🔗 https://t.co/ZNLHXldXYT pic.twitter.com/Hqnwq1ZDn2

— Hayters TV (@HaytersTV) July 8, 2024