الذكاء الاصطناعي يتوقع حظوظ نجوم ريال مدريد في الفوز بالكرة الذهبية

نشر موقع "فوتبول فار" توقعات الذكاء الاصطناعي حول حظوظ اللاعبين المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية للموسم الرياضي 2023-2024، بعد بلوغ مسابقتي كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا الدور قبل النهائي.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أن موعد حفل الكرة الذهبية 2024، سيكون يوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وستُقام مراسم الحفل في مسرح "دو شاتليه" بباريس.

كما كشفت المجلة المانحة لجائزة الكرة الذهبية أن الإعلان الرسمي عن المرشحين للجائزة سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024.

وفاز البرغوث الأرجنتيني بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته عام 2023، ليحتل صدارة المتوجين بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في حين يحتل رونالدو المركز الثاني بـ5 كرات فقط.

وكان ريال مدريد قد قدم موسما استثنائيا، حقق خلاله لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني، ما جعل عددا من لاعبيه ضمن المرشحين للجائزة الكبيرة.

Top 5 favorites to win Ballon D’or 2024 based on the odds at bet 365 pic.twitter.com/dYxYvEI4cY

— Mason Jnr. (@BraKay_A) July 8, 2024