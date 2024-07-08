منذ الفوز بمونديال البرازيل.. منتخب ألمانيا يواصل الانهيار

لم يكتف منتخب ألمانيا لكرة القدم بالغياب عن منصات التتويج منذ فوزه بكأس العالم 2014 في البرازيل، بل سجل انهيارات غير مسبوقة في العديد من المباريات والبطولات العالمية.

وتراجع مستوى الألمان في يورو 2016، لكن الانهيار الحقيقي بدأ منذ مونديال روسيا 2018 وتواصل بمونديال قطر 2022.

وفيما يلي ما حققه "الماكينات" بالبطولات الدولية منذ تتويجه بمونديال 2014 وحتى الآن: