الأرجنتيني بيلسا مدرب منتخب الأوروغواي ينعى مستقبل كرة القدم

بعد تفوقه على البرازيل في ربع نهائي كوبا أميركا، خرج الأرجنتيني ماريو بيلسا مدرب منتخب الأوروغواي بتصريحات مثيرة للجدل نعى فيها كرة القدم وأكد أنها تفقد جاذبيتها وتكون أقل متعة وتتراجع شعبيتها.

وبعد تأهل منتخب "السيلستي" إلى نصف نهائي البطولة القارية ويواجه كولومبيا في قمة جنوب أميركية منتظرة، قال المدرب "الفيلسوف" الذي يعده الإسباني بيب غوارديولا قدوته التدريبية، إن "كرة القدم لا يزال لديها الكثير من المتابعين والمشاهدين حول العالم ولكنها تفقد جاذبيتها شيئا فشيئا".

وتابع أن "كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم لم تعد أولوية لدى الجماهير اليوم، وبغض النظر عن عدد المشاهدين فإن عملية صناعة كرة القدم مستمرة".

وأضاف أنه "إذا لم تكن متأكدا من أن ما تشاهده الجماهير أمر جذاب، حينها ستصبح فقط مفيدة لأصحاب رؤوس الأموال، لأن هؤلاء يهتمون فقط بعدد المشاهدين، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيتراجع عدد اللاعبين الذين يستحقون المشاهدة، والمنتج النهائي للعبة سيكون أقل متعة، وتختفي الزيادة المصطنعة في أعداد المشاهدين".

ومضى يقول إن "مباراة كرة القدم ليست ملخصا من 5 دقائق، بل هي أشبه بتعبير عن الثقافة وشكل من أشكال تحديد الهوية".

أرقام بيلسا مع الأوروغواي

قاد المدرب المخضرم البالغ من العمر 68 عاما منتخب الأوروغواي في 16 مباراة، وحقق: