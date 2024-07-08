من هو المنتخب الأكثر حصدا للمال في يورو 2024؟
8/7/2024
لا تزال 4 منتخبات تتنافس على لقب بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز الجاري.
منذ بداية البطولة، حصل كل منتخب على مكافآت مالية ضخمة اعتمادًا على انتصاراته وتأهله وتعادلاته وحتى الأهداف المسجلة خلال يورو 2024.
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وتتربع إسبانيا المتأهلة إلى نصف النهائي على قمة الترتيب حيث جمع منتخب لاروخا خلال مباراته الخمس مبلغًا قدره حوالي 16.25 مليون يورو منذ بداية المسابقة بفضل أدائه الرياضي.
🥁 Introducing your final four…
🇪🇸 Spain
🇫🇷 France
🇳🇱 Netherlands
🏴 England
Who wins it? 🤔#EURO2024 pic.twitter.com/vkQOd2Yb0x
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 6, 2024
قائمة المنتخبات الأكثر حصولا على المال في يورو 2024:
نصف النهائي
- إسبانيا: 20.25 مليون يورو
- إنجلترا: 19.25 مليون يورو
- فرنسا: 19.25 مليون يورو
- هولندا: 18.75 مليون يورو
ربع النهائي
- ألمانيا 15.75 مليون يورو
- البرتغال 15.25 مليون يورو
- تركيا: 15.25 مليون يورو
قيمة المكافآت المالية في يورو 2024:
- مكافأة المشاركة: 9.25 ملايين يورو (لكل منتخب)
- مكافأة الفوز: مليون يورو
- مكافأة التعادل: 500 ألف يورو
- التأهل لثمن النهائي: 1.5 مليون يورو
- التأهل لربع النهائي: 2.5 مليون يورو
- التأهل لنصف النهائي: 4 ملايين يورو
- المتأهل إلى النهائي (الوصيف): 5 ملايين يورو
- مكافأة البطل: 8 ملايين يورو
المصدر : مواقع إلكترونية