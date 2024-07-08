رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|أوروبا

من هو المنتخب الأكثر حصدا للمال في يورو 2024؟

NYON, SWITZERLAND - NOVEMBER 23: A detailed view of the UEFA EURO trophy ahead of the UEFA EURO 2024 Play-offs Draw at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on November 23,2023, in Nyon, Switzerland. (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)
يسدل الستار على منافسات يورو 2024 في 14 يوليو/تموز (غيتي)
8/7/2024

لا تزال 4 منتخبات تتنافس على لقب بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز الجاري.

منذ بداية البطولة، حصل كل منتخب على مكافآت مالية ضخمة اعتمادًا على انتصاراته وتأهله وتعادلاته وحتى الأهداف المسجلة خلال يورو 2024.

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وتتربع إسبانيا المتأهلة إلى نصف النهائي على قمة الترتيب حيث جمع منتخب لاروخا خلال مباراته الخمس مبلغًا قدره حوالي 16.25 مليون يورو منذ بداية المسابقة بفضل أدائه الرياضي.

قائمة المنتخبات الأكثر  حصولا  على المال في يورو 2024:

نصف النهائي

  • إسبانيا: 20.25 مليون يورو
  • إنجلترا: 19.25 مليون يورو
  • فرنسا: 19.25 مليون يورو
  • هولندا: 18.75 مليون يورو

ربع النهائي

  • ألمانيا 15.75 مليون يورو
  • البرتغال 15.25 مليون يورو
  • تركيا: 15.25 مليون يورو

قيمة المكافآت المالية في يورو 2024:

  • مكافأة المشاركة: 9.25 ملايين يورو (لكل منتخب)
  • مكافأة الفوز: مليون يورو
  • مكافأة التعادل: 500 ألف يورو
  • التأهل لثمن النهائي: 1.5 مليون يورو
  • التأهل لربع النهائي: 2.5 مليون يورو
  • التأهل لنصف النهائي: 4 ملايين يورو
  • المتأهل إلى النهائي (الوصيف): 5 ملايين يورو
  • مكافأة البطل: 8 ملايين يورو
المصدر : مواقع إلكترونية