محطات تاريخية لافتة قبل مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

تتنافس إسبانيا مع فرنسا، الثلاثاء 9 يوليو/تموز، على بطاقة المباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم (يورو 2024) بألمانيا بعد أن سلكتا طريقين متناقضين قبل مواجهة نصف النهائي في ميونخ.

وفي حين عانت فرنسا خلال طريقها إلى المربع الذهبي، وكان آخرها تخطي عقبة البرتغال بركلات الترجيح في ربع النهائي، أبلت إسبانيا البلاء الحسن بتحقيقها العلامة الكاملة حتى الآن.

ومع ذلك، يتعيّن على الإسبان قلب سجلّهم الضعيف أمام فرنسا في البطولات الكبرى، من أجل الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة (4)، بعدما أطاحوا بشريكتهم ألمانيا في ربع النهائي (2-1 بعد التمديد).

وفيما يلي أبرز المواجهات الكلاسيكية بين فرنسا وإسبانيا:

كانت إسبانيا أفضل استعدادا ولقّنت فرنسا درسا في فنون اللعبة عندما تغلبت عليها 4-صفر في المواجهة الأولى بينهما، وكان الأيبيريون منظّمين، وسافر "الديوك" بالقطار ليلا ثم بالشاحنة للوصول إلى بوسكا، في ضواحي بوردو، وبالإضافة إلى ذلك، غاب 3 من أفضل لاعبي المنتخب الفرنسي، بينهم حارس المرمى بيار شيريغيس، بسبب الإيقاف لرفضهم خوض المباراة في ظل هذه الظروف.

فازت إسبانيا على فرنسا (8-1) في سرقسطة، حيث أمضى الضيوف 3 ساعات في ساحة مصارعة الثيران الشهيرة بالمدينة قبل المباراة، تحت أشعة الشمس الحارقة، وسجل غاسبار روبيو سوبر هاتريك، مساهما في الفوز الرابع على فرنسا في 4 مواجهات بين المنتخبين وقتها، جميعها ودية.

هذه إحدى المباريات المرجعية لريمون كوبا، في مباراته الدولية الثامنة عشرة، حيث لفت انتباه جماهيره المستقبلية بسانتياغو برنابيو في مباراة ودية فاز بها منتخب بلاده (2-1)، حيث سجّل هدفا مع سلسلة من التمريرات الرائعة، وقتها وجد المدرب ألبير باتو صانع ألعاب منتخب بلاده فرنسا الذي احتل المركز الثالث في كأس العالم 1958.

اللقاء الأول بين اثنين من أقوى منتخبات كرة القدم الأوروبية في بطولة كبرى لم يحصل حتى نهائي نسخة عام 1984.

وخرجت فرنسا المضيفة منتصرة بقيادة ميشال بلاتيني، الذي تظل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة رقما قياسيا في كأس أوروبا، وافتتح بلاتيني التسجيل بملعب بارك دي برانس في لحظة لاحقت حارس المرمى الإسباني لويس أركونادا لبقية مسيرته.

فشل أركونادا في التصدي للركلة الحرة المنخفضة التي نفّذها الأسطورة الفرنسية، حيث أفلتت الكرة من بين يديه، قبل أن يطلق برونو بيلون رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، وبالتالي توّجت فرنسا بأول لقب كبير في تاريخها.

أصبح "بلاتوش" (بلاتيني) مدربا، وحقق المنتخب الفرنسي سلسلة من 8 انتصارات متتالية في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 1992، بينها الفوز على إسبانيا 3-1 بهدف أكروباتي لجان بيار بابان في ملعب بارك دي برانس.

كما فازت فرنسا على إسبانيا 2-1 في طريقها إلى تحقيق لقبها القاري الثاني في نسخة هولندا وبلجيكا عام 2000.

كانت المواجهة الكلاسيكية في ربع النهائي ببروج، ومرّة أخرى شهدت ركلة حرة من لاعب فرنسي مبدع آخر يحمل الرقم 10، وهو زين الدين زيدان الذي سدد الركلة الثابتة في المرمى بشكل رائع، ليضع المنتخب الفرنسي في المقدّمة، قبل أن يدرك غايسكا مينديتا التعادل من ركلة جزاء.

سجل يوري دجوركاييف هدف الفوز للمنتخب الفرنسي الذي كان قائده وقتها المدرب الحالي ديدييه ديشان.

استمرّت هيمنة فرنسا على مواجهات المنتخبين في البطولات الكبرى على الأراضي الألمانية في كأس العالم 2006، وبدت إسبانيا المنتخب الذي يجب هزمه بعد تألقه اللافت في دور المجموعات، ونجحت في التقدّم على فرنسا في ثمن النهائي بهانوفر عن طريق دافيد فيّا من ركلة جزاء.

لكن فرنسا قلبت الطاولة في طريقها إلى المباراة النهائية التي خسرتها أمام ايطاليا بركلات الترجيح، وأدرك فرانك ريبيري التعادل بهدفه الدولي الأول قبل أن يقود باتريك فييرا وزيدان فرنسا إلى ربع النهائي بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث.

اللقب الثالث الكبير المتتالي لإسبانيا

تمكّنت إسبانيا أخيرا من تحقيق فوزها الرسمي الأول على منتخب فرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا 2012 وبثنائية نظيفة، ففي ظهوره الدولي رقم 100، سجل شابي ألونسو الهدفين في دانييتسك برأسية مبكرة وركلة جزاء متأخرة. وواصلت إسبانيا مشوارها في البطولة بتخطي البرتغال بركلات الترجيح في نصف النهائي، وإيطاليا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، وظفرت بلقبها الثالث المتتالي بعد نسخة 2008 ومونديال 2010.

On his 💯th international appearances, Alonso scored both goals in Spain win over France in the EURO 2012 semi-final!

شهد اللقاء الأخير بين المنتخبين فوز فرنسا في المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في ميلانو بطريقة مثيرة للجدل قبل 3 سنوات.

وسُجل هدفان في أقل من دقيقتين ساهما في إحياء المباراة النهائية، إذ وضع ميكيل أويارسابال إسبانيا في المقدمة قبل أن يعادل كريم بنزيمة النتيجة، ثم سجل كيليان مبابي، المنتقل هذا الصيف إلى ريال مدريد، هدف الفوز.

واحتج لاعبو إسبانيا بغضب شديد بداعي أن مبابي كان متسللا، إلا أن حكم الفيديو المساعد "فار" أظهر أن الكرة ارتطمت بالمدافع إيريك غارسيا في طريقها إلى مبابي.

🗣 "It's the slightest touch. It's not like he's tried to play it back to his goalkeeper."

Jamie Redknapp says the laws of the game surrounding offside need addressing after Kylian Mbappe's contentious goal decided the Nations League final in France's favour 👇 pic.twitter.com/KV0AQtOd20

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 11, 2021