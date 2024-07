متهم بالرشوة والتلاعب.. حكم مثير للجدل يدير مباراة هولندا وإنجلترا بنصف نهائي اليورو

عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حكما اعترف سابقا بالتلاعب في نتائج المباريات لإدارة مباراة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024.

وسيتولى الألماني فيليكس زواير إدارة القمة الكروية الأربعاء 10 يوليو/تموز الجاري في دورتموند على الرغم من إيقافه لمدة 6 أشهر في عام 2005 بعد حصوله على رشوة قدرها 300 يورو (325 دولارا) من حكم آخر وهو روبرت هويزر.

وذكر موقع "إي إس بي إن" الأميركي أن تحقيقا أجري عام 2005 كشف أن زواير تلقى رشوة لصالح نادي فوبرتال الألماني في مباراته ضد نادي فيردر بريمن للهواة في مايو/أيار 2004.

وكان نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد جود بيلينغهام أشار إلى تلك الحادثة في مقابلة صحفية بعد خسارة فريقه السابق بوروسيا دورتموند 3-2 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

وقال لاعب الوسط الإنجليزي "يمكنك النظر إلى الكثير من القرارات في المباراة، لقد أعطيت لحكم سبق له التلاعب في نتيجة مباراة في ألمانيا، فماذا تتوقع؟".

