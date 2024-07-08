فولفسبورغ الألماني يتعاقد مع الجزائري عمورة

أعلن فولفسبورغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

ولم يعلن فولفسبورغ، الذي حل في المركز 12 بالدوري الموسم الماضي، مدة تعاقده مع عمورة، في حين قالت وسائل إعلام جزائرية إن العقد سيمتد حتى عام 2029.

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ونشر حساب فولفسبورغ على منصة إكس فيديو للاعب وهو يرتدي قميص الفريق، وكتب "نتطلع إلى رؤيتك يا محمد".

وقال سيباستيان تشيندزيلورز المدير الرياضي لفولفسبورغ "محمد لفت العديد من الأنظار، ونحن سعداء لأنه سيكون ضمن تشكيلة النادي في المستقبل.. يستطيع اللعب بسهولة في كافة مراكز الهجوم".

Herzlich willkommen bei unseren Wölfen, Mohamed! 💚 Mohamed Amoura kommt vom belgischen Vizemeister und Pokalsieger @UnionStGilloise zu unseren Grün-Weißen. Wir freuen uns auf dich! 🔥 ➡️ https://t.co/2xJM7XMhkI#VfLWolfsburg pic.twitter.com/G6DUNHJB6I — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 8, 2024

وقال عمورة لموقع ناديه الجديد على الإنترنت "أنا فخور وسعيد باللعب لفريق كبير في ألمانيا".

وساهم عمورة (24 عاما) في تتويج جيلواز بلقب كأس بلجيكا 2024، وسجل 18 هدفا خلال 32 مباراة في الدوري الموسم المنقضي.

ويُعد عمورة لاعبا أساسيا في منتخب الجزائر وسجل 6 أهداف خلال 27 مباراة دولية.