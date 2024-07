خريجو أكاديمية برشلونة الأكثر صناعة للأهداف في اليورو

يمتلك الإسبانيان الأمين جمال وداني أولمو والهولندي تشافي سيمونز أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز الجاري.

وبلغ المنتخبان الهولندي والإسباني الدور نصف النهائي من البطولة القارية، حيث سيواجه الأول نظيره الإنجليزي يوم الأربعاء 10 يوليو/تموز في حين يلتقي الثاني مع فرنسا الثلاثاء 10 يوليو/تموز في قمة كروية كبيرة.

وصنع جمال 3 أهداف رائعة لمنتخب الماتادور كان آخرها ضد ألمانيا في ربع النهائي عندما مرر كرة حاسمة إلى داني أولمو الذي سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وإلى جانب تمريرته الحاسمة ضد المانشافت، قام جناح برشلونة بتمريرتين لداني كارفاخال في الفوز 3-0 على كرواتيا، ولفابيان رويز في الفوز 4-1 على جورجيا في الدور ثمن النهائي.

وأصبح جمال، في عمر 16 عاما فقط، أول لاعب شاب يُقدم 3 تمريرات حاسمة في دورة واحدة من بطولة كبرى سواء كان ذلك على صعيد أمم أوروبا أو كأس العالم منذ عام 1966.

The top three players with the most assists at Euro 2024 are all from La Masia.

