المغربي عموتة مدربا للجزيرة الإماراتي حتى 2026

عيَّن الجزيرة الإماراتي -اليوم الاثنين- المغربي حسين عموتة مدربا لفريقه الأول لكرة القدم بعد رحيله عن المنتخب الأردني إثر قيادته إلى وصافة كأس آسيا 2023 لأول مرة في تاريخه والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال ثامن الدوري الإماراتي عبر منصة إكس "يسعدنا التعاقد مع المدرب حسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026".

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وكان الاتحاد الأردني أعلن في يونيو/حزيران الماضي فسخ عقد عموتة (55 عامًا) بالتراضي بناء على طلب الأخير، وعين مواطنه جمال السلامي بديلا له.

وقاد عموتة "النشامى" إلى كأس آسيا 2027 بتصدره مجموعته على حساب السعودية، في التصفيات المزدوجة التي تؤهل إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى حلوله وصيفًا لقطر في كأس آسيا 2023.

رحبوا معنا بمدربنا الجديد 🤩 يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026 ✍️🇲🇦 #نادي_الجزيرة 🤍🖤 pic.twitter.com/7ALkMs5iQl — نادي الجزيرة (@aljazirafc) July 8, 2024

ويتمتع عموتة بسمعة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات في آسيا وأفريقيا، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها قيادة السد القطري إلى الفوز بلقب الدوري موسم 2012-2013 والكأس المحلية 2014 و2015 وكأس الشيخ جاسم 2014، قبل أن يقود الوداد البيضاوي إلى إحراز الدوري المغربي في 2016 ثم في الموسم التالي إلى لقب دوري أبطال أفريقيا.

كما سبق للجناح السابق أن قاد الفتح الرباطي المغربي إلى لقبَي الكأس المحلية وكأس الاتحاد الأفريقي في 2010، وآخرها قيادته الجيش الملكي إلى لقب الدوري المغربي الموسم الماضي.

كما قاد عموتة منتخب بلاده إلى لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020.