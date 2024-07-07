توني كروس: ألمانيا لم تعد آمنة وسأعيش في إسبانيا

قال النجم الألماني توني كروس إن بلاده لم تعد آمنة، مؤكدا أنه سيعيش في إسبانيا بعدما اعتزل كرة القدم مع نهاية مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وبعد وداعه بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بعد الخسارة أمام إسبانيا 1-2 بالدور ربع النهائي للبطولة، ظهر كروس في بودكاست (لانز & بريشت) "Lanz & Precht" قال فيها تصريحاته الصادمة.

وتحدث كروس في عدة محاور منها لأنه قرر البقاء في إسبانيا، وقال إن "ألمانيا لم تعد آمنة كما كانت قبل 10 سنوات" عندما غادرها. ولن يكون لديه شعور بالارتياح بالسماح لابنته بالخروج ليلا.

وأضاف أنه يتطلع بعد الاعتزال إلى قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، وهو ما حرم منه خلال مسيرته في الملاعب.

وكان كروس (34 عاما) أعلن نهاية الموسم السابق أنه سيعتزل اللعب نهائيا بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.

كما أشاد بالجناح الإسباني الشاب الأمين جمال وقال "من غير المعتاد أن تلعب كرة القدم بهذه الطريقة في هذا العمر".