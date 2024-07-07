المغرب.. إنقاذ 3 لاعبي كرة قدم وفقدان اثنين بحادثة غرق

أنقذت طواقم الدفاع المدني بالمغرب 3 لاعبين من نادي اتحاد طنجة لكرة القدم مساء أمس السبت، في حين لا يزال لاعبان في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهم عند شواطئ مدينة تطوان شمالي المملكة.

وقال عبد الله المرابط الأمين العام لاتحاد طنجة (يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم) لقناة "ميدي1 تي في" (رسمية) إنه تم "إنقاذ 3 لاعبين، والبحث لا يزال جاريا عن لاعبين اثنين إثر حادثة الغرق".

وأضاف المرابط أن الأمر يتعلق بـ"سلمان الحراق، وعبد اللطيف اخريف، وهما حاليا من المفقودين".

وتابع أن "الحادث وقع على مستوى شاطئ تطوان (شمال)، حيث غرق اللاعبون الـ5 الذين كانوا على متن زورق صغير بسبب هيجان البحر".

ولم يصدر تعقيب رسمي من نادي اتحاد طنجة أو السلطات المغربية بشأن حادثة الغرق حتى الساعة.